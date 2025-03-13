https://ria.ru/20250313/ushakov-2004777454.html

России нужно урегулирование на Украине, а не передышка, заявил Ушаков

России нужно урегулирование на Украине, а не передышка, заявил Ушаков - РИА Новости, 13.03.2025

России нужно урегулирование на Украине, а не передышка, заявил Ушаков

России необходимо долгосрочное урегулирование украинского конфликта, а не передышка, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T15:52:00+03:00

2025-03-13T15:52:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. России необходимо долгосрочное урегулирование украинского конфликта, а не передышка, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Мы не хотим передышки, а мы хотим долгосрочного регулирования, которое учитывало бы наши интересы, о которых мы миллионы раз говорили", - сказал Ушаков журналистам, комментируя предложение о 30-дневном перемирии в Украинском конфликте. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.

https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, россия, киев, сша, юрий ушаков, владимир путин