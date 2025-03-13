России нужно урегулирование на Украине, а не передышка, заявил Ушаков
Ушаков: РФ не хочет передышки на Украине, необходимо долгосрочное урегулирование
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков выступает на Х международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения" в Москве
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. России необходимо долгосрочное урегулирование украинского конфликта, а не передышка, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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"Мы не хотим передышки, а мы хотим долгосрочного регулирования, которое учитывало бы наши интересы, о которых мы миллионы раз говорили", - сказал Ушаков журналистам, комментируя предложение о 30-дневном перемирии в Украинском конфликте.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.