https://ria.ru/20250313/ushakov-2004772602.html

Ушаков назвал предложение о перемирии на Украине недоработанным

Ушаков назвал предложение о перемирии на Украине недоработанным - РИА Новости, 13.03.2025

Ушаков назвал предложение о перемирии на Украине недоработанным

Предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России,... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T15:44:00+03:00

2025-03-13T15:44:00+03:00

2025-03-13T16:10:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Документ, мне кажется имеет поспешный характер… Надо будет поработать, подумать и учитывать и нашу позицию тоже. Там изложен только украинский подход", - сообщил журналистам Ушаков, комментируя предложение о перемирии на Украине. Ушаков ранее подчеркнул, что предложение о 30-дневном перемирии в украинском конфликте ничего не дает России и является лишь возможностью для Украины перегруппировать свои силы. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.

https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html

https://ria.ru/20250312/kapitulyatsiya-2004448813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, сша, юрий ушаков, владимир путин