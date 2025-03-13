https://ria.ru/20250313/ushakov-2004772602.html
Ушаков назвал предложение о перемирии на Украине недоработанным
Ушаков назвал предложение о перемирии на Украине недоработанным - РИА Новости, 13.03.2025
Ушаков назвал предложение о перемирии на Украине недоработанным
Предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России,... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:44:00+03:00
2025-03-13T15:44:00+03:00
2025-03-13T16:10:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Документ, мне кажется имеет поспешный характер… Надо будет поработать, подумать и учитывать и нашу позицию тоже. Там изложен только украинский подход", - сообщил журналистам Ушаков, комментируя предложение о перемирии на Украине. Ушаков ранее подчеркнул, что предложение о 30-дневном перемирии в украинском конфликте ничего не дает России и является лишь возможностью для Украины перегруппировать свои силы. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html
https://ria.ru/20250312/kapitulyatsiya-2004448813.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, сша, юрий ушаков, владимир путин
В мире, Украина, Россия, США, Юрий Ушаков, Владимир Путин
Ушаков назвал предложение о перемирии на Украине недоработанным
Ушаков: предложение о перемирии нужно дорабатывать с учетом интересов России