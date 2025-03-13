https://ria.ru/20250313/ushakov-2004771651.html
Ушаков рассказал о цели визита спецпосланника Трампа в Россию
Ушаков рассказал о цели визита спецпосланника Трампа в Россию - РИА Новости, 13.03.2025
Ушаков рассказал о цели визита спецпосланника Трампа в Россию
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф приезжает в РФ для обсуждения не только украинского вопроса, но и двусторонних отношений России и США, заявил помощник РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:43:00+03:00
2025-03-13T15:43:00+03:00
2025-03-13T15:43:00+03:00
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юрий ушаков
стив уиткофф
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф приезжает в РФ для обсуждения не только украинского вопроса, но и двусторонних отношений России и США, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Все понимают, что он приезжает обсуждать не только Украину, но и российско-американские отношения и их дальнейшее развитие… в том числе экономический аспект", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20250313/putin-2004759996.html
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россия, сша, украина, юрий ушаков, стив уиткофф
Россия, США, Украина, Юрий Ушаков, Стив Уиткофф
Ушаков рассказал о цели визита спецпосланника Трампа в Россию
Ушаков: Уиткофф прилетел в Россию для обсуждения двусторонних отношений