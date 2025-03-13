https://ria.ru/20250313/ushakov-2004771651.html

Ушаков рассказал о цели визита спецпосланника Трампа в Россию

Ушаков рассказал о цели визита спецпосланника Трампа в Россию - РИА Новости, 13.03.2025

Ушаков рассказал о цели визита спецпосланника Трампа в Россию

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф приезжает в РФ для обсуждения не только украинского вопроса, но и двусторонних отношений России и США, заявил помощник РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T15:43:00+03:00

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россия

сша

украина

юрий ушаков

стив уиткофф

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф приезжает в РФ для обсуждения не только украинского вопроса, но и двусторонних отношений России и США, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Все понимают, что он приезжает обсуждать не только Украину, но и российско-американские отношения и их дальнейшее развитие… в том числе экономический аспект", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20250313/putin-2004759996.html

россия

сша

украина

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2025

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россия, сша, украина, юрий ушаков, стив уиткофф