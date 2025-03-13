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Ушаков назвал предложение о перемирии уловкой - РИА Новости, 13.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:34 13.03.2025 (обновлено: 16:12 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/ushakov-2004768863.html
Ушаков назвал предложение о перемирии уловкой
Ушаков назвал предложение о перемирии уловкой - РИА Новости, 13.03.2025
Ушаков назвал предложение о перемирии уловкой
Помощник президента РФ Юрий Ушаков считает предложение о временном перемирии на Украине уловкой и попыткой дать передышку украинским военным. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:34:00+03:00
2025-03-13T16:12:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков считает предложение о временном перемирии на Украине уловкой и попыткой дать передышку украинским военным. &quot;Ну, да. Это просто какая-то попытка предоставить передышку украинским военным. Так мне представляется&quot;, - сказал Ушаков в эфире Первого канала в ответ на вопрос, может ли данное предложение быть уловкой.Он отметил, что предложения, сделанные по итогам переговоров делегаций США и Украины в Джидде, можно охарактеризовать как "поспешные действия, которые на пользу долгосрочного урегулирования не идут".
https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html
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Ушаков назвал предложение о перемирии уловкой

Ушаков назвал предложение о перемирии уловкой и попыткой дать передышку ВСУ

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков считает предложение о временном перемирии на Украине уловкой и попыткой дать передышку украинским военным.
«

"Ну, да. Это просто какая-то попытка предоставить передышку украинским военным. Так мне представляется", - сказал Ушаков в эфире Первого канала в ответ на вопрос, может ли данное предложение быть уловкой.

Он отметил, что предложения, сделанные по итогам переговоров делегаций США и Украины в Джидде, можно охарактеризовать как "поспешные действия, которые на пользу долгосрочного урегулирования не идут".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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