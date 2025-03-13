https://ria.ru/20250313/ushakov-2004768863.html
Ушаков назвал предложение о перемирии уловкой
Ушаков назвал предложение о перемирии уловкой - РИА Новости, 13.03.2025
Ушаков назвал предложение о перемирии уловкой
Помощник президента РФ Юрий Ушаков считает предложение о временном перемирии на Украине уловкой и попыткой дать передышку украинским военным. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:34:00+03:00
2025-03-13T15:34:00+03:00
2025-03-13T16:12:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков считает предложение о временном перемирии на Украине уловкой и попыткой дать передышку украинским военным. "Ну, да. Это просто какая-то попытка предоставить передышку украинским военным. Так мне представляется", - сказал Ушаков в эфире Первого канала в ответ на вопрос, может ли данное предложение быть уловкой.Он отметил, что предложения, сделанные по итогам переговоров делегаций США и Украины в Джидде, можно охарактеризовать как "поспешные действия, которые на пользу долгосрочного урегулирования не идут".
https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Ушаков назвал предложение о перемирии уловкой
Ушаков назвал предложение о перемирии уловкой и попыткой дать передышку ВСУ