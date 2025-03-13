https://ria.ru/20250313/ushakov-2004768863.html

Ушаков назвал предложение о перемирии уловкой

Ушаков назвал предложение о перемирии уловкой - РИА Новости, 13.03.2025

Ушаков назвал предложение о перемирии уловкой

Помощник президента РФ Юрий Ушаков считает предложение о временном перемирии на Украине уловкой и попыткой дать передышку украинским военным. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T15:34:00+03:00

2025-03-13T15:34:00+03:00

2025-03-13T16:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

цены на нефть

украина

россия

сша

юрий ушаков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979517546_513:0:2829:1303_1920x0_80_0_0_4cc711677a8956f62da51b469bf5831d.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков считает предложение о временном перемирии на Украине уловкой и попыткой дать передышку украинским военным. "Ну, да. Это просто какая-то попытка предоставить передышку украинским военным. Так мне представляется", - сказал Ушаков в эфире Первого канала в ответ на вопрос, может ли данное предложение быть уловкой.Он отметил, что предложения, сделанные по итогам переговоров делегаций США и Украины в Джидде, можно охарактеризовать как "поспешные действия, которые на пользу долгосрочного урегулирования не идут".

https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, украина, россия, сша, юрий ушаков