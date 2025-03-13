https://ria.ru/20250313/ushakov-2004744540.html
США понимают, что о членстве Украины в НАТО речи нет, заявил Ушаков
США понимают, что о членстве Украины в НАТО речи нет, заявил Ушаков - РИА Новости, 13.03.2025
США понимают, что о членстве Украины в НАТО речи нет, заявил Ушаков
США и Россия считают, что о членстве Украины в НАТО не может идти речи в контексте мирного урегулирования и будущего Украины, заявил помощник президента РФ Юрий РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T14:06:00+03:00
2025-03-13T14:06:00+03:00
2025-03-13T14:44:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. США и Россия считают, что о членстве Украины в НАТО не может идти речи в контексте мирного урегулирования и будущего Украины, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью Ольге Скабеевой в эфире телеканала "Россия 1"."Американцы и мы считаем, что о НАТО речь не может идти в контексте украинского урегулирования, в контексте будущего Украины", - сказал Ушаков.
https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, нато, юрий ушаков, россия, ольга скабеева
В мире, Украина, США, НАТО, Юрий Ушаков, Россия, Ольга Скабеева
США понимают, что о членстве Украины в НАТО речи нет, заявил Ушаков
Ушаков: США понимают, что о членстве Украины в НАТО не может идти речи