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США понимают, что о членстве Украины в НАТО речи нет, заявил Ушаков - РИА Новости, 13.03.2025
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14:06 13.03.2025 (обновлено: 14:44 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/ushakov-2004744540.html
США понимают, что о членстве Украины в НАТО речи нет, заявил Ушаков
США понимают, что о членстве Украины в НАТО речи нет, заявил Ушаков - РИА Новости, 13.03.2025
США понимают, что о членстве Украины в НАТО речи нет, заявил Ушаков
США и Россия считают, что о членстве Украины в НАТО не может идти речи в контексте мирного урегулирования и будущего Украины, заявил помощник президента РФ Юрий РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T14:06:00+03:00
2025-03-13T14:44:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. США и Россия считают, что о членстве Украины в НАТО не может идти речи в контексте мирного урегулирования и будущего Украины, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью Ольге Скабеевой в эфире телеканала "Россия 1".&quot;Американцы и мы считаем, что о НАТО речь не может идти в контексте украинского урегулирования, в контексте будущего Украины&quot;, - сказал Ушаков.
https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html
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в мире, украина, сша, нато, юрий ушаков, россия, ольга скабеева
В мире, Украина, США, НАТО, Юрий Ушаков, Россия, Ольга Скабеева
США понимают, что о членстве Украины в НАТО речи нет, заявил Ушаков

Ушаков: США понимают, что о членстве Украины в НАТО не может идти речи

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. США и Россия считают, что о членстве Украины в НАТО не может идти речи в контексте мирного урегулирования и будущего Украины, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью Ольге Скабеевой в эфире телеканала "Россия 1".
«

"Американцы и мы считаем, что о НАТО речь не может идти в контексте украинского урегулирования, в контексте будущего Украины", - сказал Ушаков.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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