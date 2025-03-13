https://ria.ru/20250313/ushakov-2004744540.html

США понимают, что о членстве Украины в НАТО речи нет, заявил Ушаков

США понимают, что о членстве Украины в НАТО речи нет, заявил Ушаков - РИА Новости, 13.03.2025

США понимают, что о членстве Украины в НАТО речи нет, заявил Ушаков

США и Россия считают, что о членстве Украины в НАТО не может идти речи в контексте мирного урегулирования и будущего Украины, заявил помощник президента РФ Юрий РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T14:06:00+03:00

2025-03-13T14:06:00+03:00

2025-03-13T14:44:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. США и Россия считают, что о членстве Украины в НАТО не может идти речи в контексте мирного урегулирования и будущего Украины, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью Ольге Скабеевой в эфире телеканала "Россия 1"."Американцы и мы считаем, что о НАТО речь не может идти в контексте украинского урегулирования, в контексте будущего Украины", - сказал Ушаков.

https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html

украина

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, нато, юрий ушаков, россия, ольга скабеева