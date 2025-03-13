Рейтинг@Mail.ru
Ушаков изложил Уолтцу позицию России по временному перемирию - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:01 13.03.2025 (обновлено: 14:12 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/ushakov-2004742778.html
Ушаков изложил Уолтцу позицию России по временному перемирию
Ушаков изложил Уолтцу позицию России по временному перемирию - РИА Новости, 13.03.2025
Ушаков изложил Уолтцу позицию России по временному перемирию
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в разговоре с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем прокомментировал предложение о... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T14:01:00+03:00
2025-03-13T14:12:00+03:00
россия
в мире
специальная военная операция на украине
юрий ушаков
украина
майк уолтц
владимир зеленский
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902077300_0:3:3050:1719_1920x0_80_0_0_6e204f19e7906cad2edc28e2405a361f.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в разговоре с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем прокомментировал предложение о временном перемирии, изложил позицию РФ."Вчера он (Уолтц - ред.) мне позвонил, проинформировал об основных итогах переговоров с украинской делегацией в Джидде. Я, естественно, прокомментировал достигнутую договоренность о временном перемирии. Нашу позицию изложил по поводу того, что это не что иное, как временная передышка для украинских военных, больше ничего", - сказал Ушаков в интервью телеканалу "Россия 1".Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
https://ria.ru/20250313/ushakov-2004744540.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1902077300_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4523c4d029f129a3b00f747dbe3c8c77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, юрий ушаков, украина, майк уолтц, владимир зеленский, сша
Россия, В мире, Специальная военная операция на Украине, Юрий Ушаков, Украина, Майк Уолтц, Владимир Зеленский, США
Ушаков изложил Уолтцу позицию России по временному перемирию

Ушаков изложил Майку Уолтцу позицию России по временному перемирию

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Юрий Ушаков . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в разговоре с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем прокомментировал предложение о временном перемирии, изложил позицию РФ.
"Вчера он (Уолтц - ред.) мне позвонил, проинформировал об основных итогах переговоров с украинской делегацией в Джидде. Я, естественно, прокомментировал достигнутую договоренность о временном перемирии. Нашу позицию изложил по поводу того, что это не что иное, как временная передышка для украинских военных, больше ничего", - сказал Ушаков в интервью телеканалу "Россия 1".
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
США понимают, что о членстве Украины в НАТО речи нет, заявил Ушаков
14:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреЮрий УшаковУкраинаМайк УолтцВладимир ЗеленскийСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала