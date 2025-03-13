https://ria.ru/20250313/ushakov-2004742778.html
Ушаков изложил Уолтцу позицию России по временному перемирию
Ушаков изложил Уолтцу позицию России по временному перемирию - РИА Новости, 13.03.2025
Ушаков изложил Уолтцу позицию России по временному перемирию
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в разговоре с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем прокомментировал предложение о... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T14:01:00+03:00
2025-03-13T14:01:00+03:00
2025-03-13T14:12:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в разговоре с помощником президента США по нацбезопасности Майком Уолтцем прокомментировал предложение о временном перемирии, изложил позицию РФ."Вчера он (Уолтц - ред.) мне позвонил, проинформировал об основных итогах переговоров с украинской делегацией в Джидде. Я, естественно, прокомментировал достигнутую договоренность о временном перемирии. Нашу позицию изложил по поводу того, что это не что иное, как временная передышка для украинских военных, больше ничего", - сказал Ушаков в интервью телеканалу "Россия 1".Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
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Россия, В мире, Специальная военная операция на Украине, Юрий Ушаков, Украина, Майк Уолтц, Владимир Зеленский, США
Ушаков изложил Уолтцу позицию России по временному перемирию
Ушаков изложил Майку Уолтцу позицию России по временному перемирию