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Ушаков: никому не нужны шаги, имитирующие мирные действия по Украине - РИА Новости, 13.03.2025
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14:00 13.03.2025 (обновлено: 14:45 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/ushakov-2004742369.html
Ушаков: никому не нужны шаги, имитирующие мирные действия по Украине
Ушаков: никому не нужны шаги, имитирующие мирные действия по Украине - РИА Новости, 13.03.2025
Ушаков: никому не нужны шаги, имитирующие мирные действия по Украине
Шаги, которые имитируют мирные действия по Украине, никому не нужны, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T14:00:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Шаги, которые имитируют мирные действия по Украине, никому не нужны, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.В интервью телеканалу "Россия 1" он отметил, что предложенное временное перемирие - не что иное, как временная передышка для украинских военных."Какие-то такие шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, они никому не нужны в данной ситуации", - сказал Ушаков, комментируя предложение о временном прекращении огня на Украине.Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
https://ria.ru/20250313/putin-2004743031.html
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в мире, юрий ушаков, украина, сша, киев, владимир зеленский
В мире, Юрий Ушаков, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский

Ушаков: никому не нужны шаги, имитирующие мирные действия по Украине

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Шаги, которые имитируют мирные действия по Украине, никому не нужны, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
В интервью телеканалу "Россия 1" он отметил, что предложенное временное перемирие - не что иное, как временная передышка для украинских военных.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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"Какие-то такие шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, они никому не нужны в данной ситуации", - сказал Ушаков, комментируя предложение о временном прекращении огня на Украине.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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В миреЮрий УшаковУкраинаСШАКиевВладимир Зеленский
 
 
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