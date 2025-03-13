https://ria.ru/20250313/ushakov-2004742369.html
Ушаков: никому не нужны шаги, имитирующие мирные действия по Украине
Ушаков: никому не нужны шаги, имитирующие мирные действия по Украине - РИА Новости, 13.03.2025
Ушаков: никому не нужны шаги, имитирующие мирные действия по Украине
Шаги, которые имитируют мирные действия по Украине, никому не нужны, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T14:00:00+03:00
2025-03-13T14:00:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Шаги, которые имитируют мирные действия по Украине, никому не нужны, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.В интервью телеканалу "Россия 1" он отметил, что предложенное временное перемирие - не что иное, как временная передышка для украинских военных."Какие-то такие шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, они никому не нужны в данной ситуации", - сказал Ушаков, комментируя предложение о временном прекращении огня на Украине.Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
https://ria.ru/20250313/putin-2004743031.html
https://ria.ru/20250313/ushakov-2004744540.html
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В мире, Юрий Ушаков, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский