Рейтинг@Mail.ru
Ушаков: Россия стремится к долгосрочному урегулированию по Украине - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:59 13.03.2025 (обновлено: 14:20 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/ushakov-2004742184.html
Ушаков: Россия стремится к долгосрочному урегулированию по Украине
Ушаков: Россия стремится к долгосрочному урегулированию по Украине - РИА Новости, 13.03.2025
Ушаков: Россия стремится к долгосрочному урегулированию по Украине
Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы, заявил помощник президента РФ Юрий... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T13:59:00+03:00
2025-03-13T14:20:00+03:00
россия
юрий ушаков
владимир путин
украина
москва
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149550/25/1495502569_0:0:2781:1565_1920x0_80_0_0_f1f0d83c33fed5ec162cdfe16fc6d1ea.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Наша цель - все-таки это долгосрочное мирное урегулирование, мы к этому стремимся. Мирное урегулирование, которое учитывает законные интересы нашей страны, наши озабоченности известные", - сказал Ушаков в интервью телеканалу "Россия 1", комментируя предложение о временном прекращении огня на Украине.Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250312/rubio-2004552029.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149550/25/1495502569_7:0:2736:2047_1920x0_80_0_0_7d5fcc4e5dbc471b0d9a36142a9c6577.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, юрий ушаков, владимир путин, украина, москва, в мире
Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Украина, Москва, В мире
Ушаков: Россия стремится к долгосрочному урегулированию по Украине

Ушаков: Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Юрий Ушаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Наша цель - все-таки это долгосрочное мирное урегулирование, мы к этому стремимся. Мирное урегулирование, которое учитывает законные интересы нашей страны, наши озабоченности известные", - сказал Ушаков в интервью телеканалу "Россия 1", комментируя предложение о временном прекращении огня на Украине.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Рубио призвал решить, кому Москва и Киев доверят мониторинг на местах
Вчера, 15:47
 
РоссияЮрий УшаковВладимир ПутинУкраинаМоскваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала