https://ria.ru/20250313/ushakov-2004742184.html

Ушаков: Россия стремится к долгосрочному урегулированию по Украине

Ушаков: Россия стремится к долгосрочному урегулированию по Украине - РИА Новости, 13.03.2025

Ушаков: Россия стремится к долгосрочному урегулированию по Украине

Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы, заявил помощник президента РФ Юрий... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T13:59:00+03:00

2025-03-13T13:59:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков."Наша цель - все-таки это долгосрочное мирное урегулирование, мы к этому стремимся. Мирное урегулирование, которое учитывает законные интересы нашей страны, наши озабоченности известные", - сказал Ушаков в интервью телеканалу "Россия 1", комментируя предложение о временном прекращении огня на Украине.Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

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россия, юрий ушаков, владимир путин, украина, москва, в мире