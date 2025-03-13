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Ушаков прокомментировал предложение о временном перемирии на Украине
Ушаков прокомментировал предложение о временном перемирии на Украине - РИА Новости, 13.03.2025
Ушаков прокомментировал предложение о временном перемирии на Украине
Предложенное временное перемирие на Украине - не что иное, как временная передышка для украинских военных, считает помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T13:58:00+03:00
2025-03-13T13:58:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Предложенное временное перемирие на Украине - не что иное, как временная передышка для украинских военных, считает помощник президента России Юрий Ушаков.В интервью телеканалу "Россия 1" он сообщил, что в среду советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц в телефонном разговоре проинформировал его об основных итогах переговоров представителей США с украинской делегацией в Джидде."Я, естественно, прокомментировал достигнутую договоренность о временном перемирии, нашу позицию изложил по поводу того, что это не что иное, как временная передышка для украинских военных, больше ничего", - сказал Ушаков.Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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украина, в мире, сша, россия, юрий ушаков, майк уолтц, владимир зеленский
Украина, В мире, США, Россия, Юрий Ушаков, Майк Уолтц, Владимир Зеленский
Ушаков прокомментировал предложение о временном перемирии на Украине
Ушаков назвал временное перемирие на Украине передышкой для ВСУ
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Предложенное временное перемирие на Украине - не что иное, как временная передышка для украинских военных, считает помощник президента России Юрий Ушаков.
В интервью телеканалу "Россия 1" он сообщил, что в среду советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц в телефонном разговоре проинформировал его об основных итогах переговоров представителей США с украинской делегацией в Джидде.
"Я, естественно, прокомментировал достигнутую договоренность о временном перемирии, нашу позицию изложил по поводу того, что это не что иное, как временная передышка для украинских военных, больше ничего", - сказал Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".