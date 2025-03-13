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Украина получила денежный транш от Канады за счет доходов от активов России - РИА Новости, 14.03.2025
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23:29 13.03.2025 (обновлено: 02:29 14.03.2025)
https://ria.ru/20250313/ukraina-2004887135.html
Украина получила денежный транш от Канады за счет доходов от активов России
Украина получила денежный транш от Канады за счет доходов от активов России - РИА Новости, 14.03.2025
Украина получила денежный транш от Канады за счет доходов от активов России
Канада выделила Украине транш приблизительно в 1,7 миллиарда долларов, обеспеченный доходами от замороженных активов России, заявил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-13T23:29:00+03:00
2025-03-14T02:29:00+03:00
экономика
россия
украина
канада
денис шмыгаль
сергей марченко
сергей лавров
евросоюз
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Канада выделила Украине транш приблизительно в 1,7 миллиарда долларов, обеспеченный доходами от замороженных активов России, заявил в своем Telegram-канале глава украинского кабмина Денис Шмыгаль. Деньги, по его словам, выделены в рамках инициативы G7 ERA. Средства Шмыгаль пообещал потратить на нужды страны. Он также уточнил, что это первый транш от Оттавы из общей суммы в 5 миллиардов канадских долларов (3,45 миллиарда долларов США).Ранее Шмыгаль утверждал, что G7 обещала дать Киеву 50 миллиардов долларов, из которых 20 миллиардов предоставит Евросоюз. Российский МИД неоднократно называли заморозку активов в Европе воровством
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экономика, россия, украина, канада, денис шмыгаль, сергей марченко, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, в мире
Экономика, Россия, Украина, Канада, Денис Шмыгаль, Сергей Марченко, Сергей Лавров, Евросоюз, G7, Euroclear, В мире
Украина получила денежный транш от Канады за счет доходов от активов России

Шмыгаль: Украина получила от Канады транш в 1,7 млрд долларов за счет активов РФ

© РИА НовостиФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Канада выделила Украине транш приблизительно в 1,7 миллиарда долларов, обеспеченный доходами от замороженных активов России, заявил в своем Telegram-канале глава украинского кабмина Денис Шмыгаль.
Деньги, по его словам, выделены в рамках инициативы G7 ERA. Средства Шмыгаль пообещал потратить на нужды страны. Он также уточнил, что это первый транш от Оттавы из общей суммы в 5 миллиардов канадских долларов (3,45 миллиарда долларов США).
Ранее Шмыгаль утверждал, что G7 обещала дать Киеву 50 миллиардов долларов, из которых 20 миллиардов предоставит Евросоюз.
Российский МИД неоднократно называли заморозку активов в Европе воровством
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ЭкономикаРоссияУкраинаКанадаДенис ШмыгальСергей МарченкоСергей ЛавровЕвросоюзG7EuroclearВ мире
 
 
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