https://ria.ru/20250313/ukraina-2004887135.html

Украина получила денежный транш от Канады за счет доходов от активов России

Украина получила денежный транш от Канады за счет доходов от активов России - РИА Новости, 14.03.2025

Украина получила денежный транш от Канады за счет доходов от активов России

Канада выделила Украине транш приблизительно в 1,7 миллиарда долларов, обеспеченный доходами от замороженных активов России, заявил в своем Telegram-канале... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-13T23:29:00+03:00

2025-03-13T23:29:00+03:00

2025-03-14T02:29:00+03:00

экономика

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украина

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Канада выделила Украине транш приблизительно в 1,7 миллиарда долларов, обеспеченный доходами от замороженных активов России, заявил в своем Telegram-канале глава украинского кабмина Денис Шмыгаль. Деньги, по его словам, выделены в рамках инициативы G7 ERA. Средства Шмыгаль пообещал потратить на нужды страны. Он также уточнил, что это первый транш от Оттавы из общей суммы в 5 миллиардов канадских долларов (3,45 миллиарда долларов США).Ранее Шмыгаль утверждал, что G7 обещала дать Киеву 50 миллиардов долларов, из которых 20 миллиардов предоставит Евросоюз. Российский МИД неоднократно называли заморозку активов в Европе воровством

https://ria.ru/20241224/ukraina-1991056501.html

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экономика, россия, украина, канада, денис шмыгаль, сергей марченко, сергей лавров, евросоюз, g7, euroclear, в мире