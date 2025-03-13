В США резко высказались об Украине после переговоров
Полковник Макгрегор: Украина действует как преступная организация
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Киевский режим действует как мошенническая организация, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети Х.
"Русские высокоорганизованы, дисциплинированы и могут остановиться в любой момент, украинцы же не такие. Сейчас они ведут себя как преступная организация. На это следует обратить пристальное внимание на фоне продолжающихся переговоров о прекращении огня", — написал он.
Ранее в четверг помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что России необходимо долгосрочное урегулирование украинского конфликта, а не передышка.
Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.
Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Украины и Штатов по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Вашингтон немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.