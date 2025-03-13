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В США резко высказались об Украине после переговоров - РИА Новости, 13.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:09 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/ukraina-2004821406.html
В США резко высказались об Украине после переговоров
В США резко высказались об Украине после переговоров - РИА Новости, 13.03.2025
В США резко высказались об Украине после переговоров
Киевский режим действует как мошенническая организация, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети Х. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T18:09:00+03:00
2025-03-13T18:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Киевский режим действует как мошенническая организация, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети Х."Русские высокоорганизованы, дисциплинированы и могут остановиться в любой момент, украинцы же не такие. Сейчас они ведут себя как преступная организация. На это следует обратить пристальное внимание на фоне продолжающихся переговоров о прекращении огня", — написал он.Ранее в четверг помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что России необходимо долгосрочное урегулирование украинского конфликта, а не передышка.Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Украины и Штатов по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Вашингтон немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.
https://ria.ru/20250313/svo-2004761865.html
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в мире, сша, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия
В США резко высказались об Украине после переговоров

Полковник Макгрегор: Украина действует как преступная организация

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Киевский режим действует как мошенническая организация, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети Х.
"Русские высокоорганизованы, дисциплинированы и могут остановиться в любой момент, украинцы же не такие. Сейчас они ведут себя как преступная организация. На это следует обратить пристальное внимание на фоне продолжающихся переговоров о прекращении огня", — написал он.
Дорога смерти для ВСУ от Суджи в сторону Сумской области - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
На Западе раскрыли, что российские военные устроили ВСУ в Курской области
Вчера, 15:15
Ранее в четверг помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что России необходимо долгосрочное урегулирование украинского конфликта, а не передышка.
Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.
Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Украины и Штатов по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Вашингтон немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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