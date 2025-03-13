https://ria.ru/20250313/ukraina-2004821406.html

В США резко высказались об Украине после переговоров

В США резко высказались об Украине после переговоров - РИА Новости, 13.03.2025

В США резко высказались об Украине после переговоров

Киевский режим действует как мошенническая организация, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети Х. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T18:09:00+03:00

2025-03-13T18:09:00+03:00

2025-03-13T18:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/18/1826198253_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c38f1b2640eeed68034f88a767f26664.jpg

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Киевский режим действует как мошенническая организация, заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети Х."Русские высокоорганизованы, дисциплинированы и могут остановиться в любой момент, украинцы же не такие. Сейчас они ведут себя как преступная организация. На это следует обратить пристальное внимание на фоне продолжающихся переговоров о прекращении огня", — написал он.Ранее в четверг помощник президента Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что России необходимо долгосрочное урегулирование украинского конфликта, а не передышка.Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Украины и Штатов по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Вашингтон немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.

https://ria.ru/20250313/svo-2004761865.html

https://ria.ru/20250313/predlozhenie-2004613090.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, россия