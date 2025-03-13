https://ria.ru/20250313/tigr-2004658700.html
Убивший лесничего в Приморье тигр ранен, сообщил эксперт
Убивший лесничего в Приморье тигр ранен, сообщил эксперт - РИА Новости, 13.03.2025
Убивший лесничего в Приморье тигр ранен, сообщил эксперт
Амурский тигр, убивший лесничего в Приморье, находится неподалеку от места нападения, есть признаки того, что он был ранен, сообщил РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T06:53:00+03:00
2025-03-13T06:53:00+03:00
2025-03-13T06:53:00+03:00
происшествия
россия
дальнереченский район
хабаровский край
сергей арамилев
центр "амурский тигр"
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 13 мар – РИА Новости. Амурский тигр, убивший лесничего в Приморье, находится неподалеку от места нападения, есть признаки того, что он был ранен, сообщил РИА Новости гендиректор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. В среду Арамилев сообщил РИА Новости о гибели лесничего в тайге в Приморье, предположительно, от нападения амурского тигра. Минприроды Приморья позже сообщило, что тигр подкрался и набросился на лесничего и его помощника сзади, хищника отлавливают. Погибший Андрей Ковера был сотрудником КГКУ "Примлес" и работал в лесном хозяйстве с 1996 года. Кроме того, до 2023 года, он был депутатом сельсовета Измайлихинского сельского поселения, отмечали РИА Новости в администрации населенного пункта. "Тигр особо никуда не уходил. Признаки ранения есть, какого характера и иные обстоятельства устанавливаются", - сказал Арамилев. Он отметил, что тигр находится неподалеку от места нападения. Сложности с поимкой есть всегда, но в среду выпал снег, и искать стало проще, добавил Арамилев. Предыдущий случай смертельного ранения тигром человека в Приморье произошел в середине января, тогда погиб рыбак в Дальнереченском районе. Зверя отстрелили. Выяснилось, что при жизни он был ранен человеком: у тигра нашли гниющие огнестрельные раны. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, он занесен в международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
https://ria.ru/20250227/tigr-2001844977.html
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происшествия, россия, дальнереченский район, хабаровский край, сергей арамилев, центр "амурский тигр", министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
Происшествия, Россия, Дальнереченский район, Хабаровский край, Сергей Арамилев, Центр "Амурский тигр", Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
Убивший лесничего в Приморье тигр ранен, сообщил эксперт
Глава "Амурского тигра" Арамилев: убивший лесничего в Приморье тигр ранен