https://ria.ru/20250313/solntse-2004702645.html

На Земле зафиксировали слабую магнитную бурю

На Земле зафиксировали слабую магнитную бурю - РИА Новости, 13.03.2025

На Земле зафиксировали слабую магнитную бурю

Слабая магнитная буря наблюдается на Земле, в течение суток возможен рост до среднего уровня, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T11:18:00+03:00

2025-03-13T11:18:00+03:00

2025-03-13T11:18:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Слабая магнитная буря наблюдается на Земле, в течение суток возможен рост до среднего уровня, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН. По данным ученых, примерно с 22.00 мск 12 марта наблюдаются непрерывные слабые магнитные бури, которые продолжаются, в том числе в настоящий момент, их уровень – G1 (первый балл по пятибалльной шкале). "В течение суток возможен небольшой рост до следующего балла G2 (средняя буря - ред.), но более высокие значения очень маловероятны. Стабилизация солнечного ветра наступит только с началом будущей недели, но активная фаза, наблюдающаяся сейчас, не должна быть слишком продолжительной и, как ожидается, завершится уже сегодня", - говорится в сообщении. Ученые отметили, что в целом характер солнечной активности в последние два месяца всё больше напоминает минимум, а не максимум солнечного цикла - наблюдается почти полное отсутствие крупных вспышек и доминирование корональных дыр.

https://ria.ru/20250304/voskhod-2002887760.html

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космос - риа наука, земля, российская академия наук