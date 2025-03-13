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На Земле зафиксировали слабую магнитную бурю - РИА Новости, 13.03.2025
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11:18 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/solntse-2004702645.html
На Земле зафиксировали слабую магнитную бурю
На Земле зафиксировали слабую магнитную бурю - РИА Новости, 13.03.2025
На Земле зафиксировали слабую магнитную бурю
Слабая магнитная буря наблюдается на Земле, в течение суток возможен рост до среднего уровня, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T11:18:00+03:00
2025-03-13T11:18:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Слабая магнитная буря наблюдается на Земле, в течение суток возможен рост до среднего уровня, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН. По данным ученых, примерно с 22.00 мск 12 марта наблюдаются непрерывные слабые магнитные бури, которые продолжаются, в том числе в настоящий момент, их уровень – G1 (первый балл по пятибалльной шкале). "В течение суток возможен небольшой рост до следующего балла G2 (средняя буря - ред.), но более высокие значения очень маловероятны. Стабилизация солнечного ветра наступит только с началом будущей недели, но активная фаза, наблюдающаяся сейчас, не должна быть слишком продолжительной и, как ожидается, завершится уже сегодня", - говорится в сообщении. Ученые отметили, что в целом характер солнечной активности в последние два месяца всё больше напоминает минимум, а не максимум солнечного цикла - наблюдается почти полное отсутствие крупных вспышек и доминирование корональных дыр.
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космос - риа наука, земля, российская академия наук
Космос - РИА Наука, Земля, Российская академия наук
На Земле зафиксировали слабую магнитную бурю

Слабая магнитная буря на Земле до конца дня может перерасти в среднюю

© Flickr / NASA's Marshall Space Flight CenterВспышка на Солнце
Вспышка на Солнце - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Flickr / NASA's Marshall Space Flight Center
Вспышка на Солнце. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Слабая магнитная буря наблюдается на Земле, в течение суток возможен рост до среднего уровня, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.
По данным ученых, примерно с 22.00 мск 12 марта наблюдаются непрерывные слабые магнитные бури, которые продолжаются, в том числе в настоящий момент, их уровень – G1 (первый балл по пятибалльной шкале).
"В течение суток возможен небольшой рост до следующего балла G2 (средняя буря - ред.), но более высокие значения очень маловероятны. Стабилизация солнечного ветра наступит только с началом будущей недели, но активная фаза, наблюдающаяся сейчас, не должна быть слишком продолжительной и, как ожидается, завершится уже сегодня", - говорится в сообщении.
Ученые отметили, что в целом характер солнечной активности в последние два месяца всё больше напоминает минимум, а не максимум солнечного цикла - наблюдается почти полное отсутствие крупных вспышек и доминирование корональных дыр.
Частный модуль Blue Ghost компании Firefly Aerospace, севший на Луне, сделал снимок восхода Солнца со спутника Земли - РИА Новости, 1920, 04.03.2025
Успешно севший на Луне частный модуль Blue Ghost снял восход Солнца
4 марта, 07:32
 
Космос - РИА НаукаЗемляРоссийская академия наук
 
 
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