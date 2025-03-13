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Рейс из Москвы сел в Ульяновске из-за ограничений в аэропорту "Гагарин"
Рейс из Москвы сел в Ульяновске из-за ограничений в аэропорту "Гагарин" - РИА Новости, 13.03.2025
Рейс из Москвы сел в Ульяновске из-за ограничений в аэропорту "Гагарин"
Рейс из Москвы из-за введенных ограничений в саратовском аэропорту "Гагарин" совершил посадку на запасном аэродроме в Ульяновске, следует из данных онлайн-табло РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T09:38:00+03:00
2025-03-13T09:38:00+03:00
2025-03-13T09:38:00+03:00
москва
ульяновск
саратов
роман бусаргин
аэрофлот
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
airbus a320
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САРАТОВ, 13 мар - РИА Новости. Рейс из Москвы из-за введенных ограничений в саратовском аэропорту "Гагарин" совершил посадку на запасном аэродроме в Ульяновске, следует из данных онлайн-табло на сайте "Аэрофлота". Ранее представитель Росавиации сообщил, что с 07.45 мск в саратовском аэропорту "Гагарин" введены временные ограничения на работу для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, авиаузел временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Позднее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников утром в четверг есть повреждения нежилых объектов в Петровском районе Саратовской области, предварительно, пострадавших нет. По данным онлайн-табло на сайте саратовского аэропорта, четыре рейса направлением из Москвы в Саратов и обратно задерживаются, в том числе прибытие рейса SU-1356 "Аэрофлота" из московского "Шереметьево" ожидается на два с половиной часа позже - в 12.50 (11.50 мск) вместо 10.15 (09.15 мск). "Рейс SU 1356. (Время вылета) 07.16 мск. (Город вылета) Москва, Шереметьево. (Город назначения) - Саратов, международный аэропорт "Гагарин". (Ожидаемое время прибытия) 12.50 (11.50 мск)... Изменен маршрут... Прибыл в 10.16 (09.16 мск) Ульяновск, Баратаевка", - указано на онлайн-табло. Уточняется, что рейс выполняет Airbus A320, вылет из Ульяновска в Саратов намечен на 11.45 (10.45 мск).
https://ria.ru/20250312/aeroport-2004639071.html
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москва, ульяновск, саратов, роман бусаргин, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), airbus a320, происшествия
Москва, Ульяновск, Саратов, Роман Бусаргин, Аэрофлот, Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Airbus A320, Происшествия
Рейс из Москвы сел в Ульяновске из-за ограничений в аэропорту "Гагарин"
Рейс из Москвы из-за ограничений в аэропорту "Гагарин" приземлился в Ульяновске