https://ria.ru/20250313/saratov-2004677187.html

Рейс из Москвы сел в Ульяновске из-за ограничений в аэропорту "Гагарин"

Рейс из Москвы сел в Ульяновске из-за ограничений в аэропорту "Гагарин" - РИА Новости, 13.03.2025

Рейс из Москвы сел в Ульяновске из-за ограничений в аэропорту "Гагарин"

Рейс из Москвы из-за введенных ограничений в саратовском аэропорту "Гагарин" совершил посадку на запасном аэродроме в Ульяновске, следует из данных онлайн-табло РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T09:38:00+03:00

2025-03-13T09:38:00+03:00

2025-03-13T09:38:00+03:00

москва

ульяновск

саратов

роман бусаргин

аэрофлот

шереметьево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

airbus a320

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САРАТОВ, 13 мар - РИА Новости. Рейс из Москвы из-за введенных ограничений в саратовском аэропорту "Гагарин" совершил посадку на запасном аэродроме в Ульяновске, следует из данных онлайн-табло на сайте "Аэрофлота". Ранее представитель Росавиации сообщил, что с 07.45 мск в саратовском аэропорту "Гагарин" введены временные ограничения на работу для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, авиаузел временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Позднее губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки беспилотников утром в четверг есть повреждения нежилых объектов в Петровском районе Саратовской области, предварительно, пострадавших нет. По данным онлайн-табло на сайте саратовского аэропорта, четыре рейса направлением из Москвы в Саратов и обратно задерживаются, в том числе прибытие рейса SU-1356 "Аэрофлота" из московского "Шереметьево" ожидается на два с половиной часа позже - в 12.50 (11.50 мск) вместо 10.15 (09.15 мск). "Рейс SU 1356. (Время вылета) 07.16 мск. (Город вылета) Москва, Шереметьево. (Город назначения) - Саратов, международный аэропорт "Гагарин". (Ожидаемое время прибытия) 12.50 (11.50 мск)... Изменен маршрут... Прибыл в 10.16 (09.16 мск) Ульяновск, Баратаевка", - указано на онлайн-табло. Уточняется, что рейс выполняет Airbus A320, вылет из Ульяновска в Саратов намечен на 11.45 (10.45 мск).

https://ria.ru/20250312/aeroport-2004639071.html

москва

ульяновск

саратов

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москва, ульяновск, саратов, роман бусаргин, аэрофлот, шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), airbus a320, происшествия