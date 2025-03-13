"Это безумие". Евросоюз пожертвовал целой страной ради США
Политолог Оленченко: Джорджеску стал заложником отношений Европы и США
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги ЕС и США в здании Европейского совета в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги ЕС и США в здании Европейского совета в Брюсселе
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости, Михаил Катков. Власти Румынии не допустили до президентских выборов оппозиционного политика Кэлина Джорджеску. Это вызвало массовые беспорядки в Бухаресте и осуждение со стороны США. Что происходит в балканской республике — в материале РИА Новости.
Мартовские иды
Центральное избирательное бюро (ЦИБ) отказалось регистрировать Джорджеску, сославшись на отсутствие его подписи на одном из поданных документов. За это проголосовали десять из 14 членов ЦИБ. Переоформить заявку нельзя, апелляцию тоже отклонили.
© AP Photo / Alexandru DobreКэлин Джорджеску
© AP Photo / Alexandru Dobre
Кэлин Джорджеску
Напомним: в прошлом году он выиграл первый тур, набрав 22,94%. Второе место заняла лидер проевропейской либеральной партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони (19,18%). Но власти аннулировали результаты из-за "российского вмешательства в избирательный процесс".
Сейчас ситуация повторилась. Джорджеску расценил это как тиранию и заверил сторонников, что продолжит борьбу.
"Идем вместе до конца за те же ценности: мир, демократию, свободу. Благодарю румынский народ. Мы идем вперед с большой уверенностью в будущее этой страны. Но прошу вас еще раз: все должно происходить в спокойствии, мире и с полным пониманием реальности, того, что мы не должны порождать насилие", — подчеркнул он.
Власти заподозрили его в связях с фашистскими организациями и подстрекательстве к государственному перевороту. Возбуждено уголовное дело, Джорджеску грозит до 25 лет тюрьмы.
© AP Photo / Vadim GhirdaПолицейские во время акции протеста у ЦИК Румынии после недопуска Кэлина Джорджеску к выборам
© AP Photo / Vadim Ghirda
Полицейские во время акции протеста у ЦИК Румынии после недопуска Кэлина Джорджеску к выборам
Тысячи его сторонников 9 марта собрались у здания ЦИБ. Обвиняли членов избирательного бюро в воровстве и предательстве демократии. Переворачивали автомобили, поджигали мусорные баки. Полиция применила слезоточивый газ.
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Грязная кампания
В Бухаресте не скрывают, что отстранили Джорджеску из-за его взглядов. В частности, он связывает развитие республики с дистанцированием от НАТО и Евросоюза, обещает свернуть помощь Украине. Естественно, его объявили "пророссийским".
© AP Photo / Vadim GhirdaПолицейские во время акции протеста у ЦИК Румынии после недопуска Кэлина Джорджеску к выборам
© AP Photo / Vadim Ghirda
Полицейские во время акции протеста у ЦИК Румынии после недопуска Кэлина Джорджеску к выборам
Но он один из самых популярных политиков в стране. Так, с 10 по 16 января компания Avangarde провела опрос. Выяснилось, что 38% румын готовы проголосовать за Джорджеску. За представителя правящей коалиции Крина Антонеску — 25%.
Действия Бухареста раскритиковал американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Глава Департамента эффективности правительства США Илон Маск решение ЦИБ Румынии назвал "безумием".
© AP PhotoИлон Маск на заседании кабинета американской администрации
© AP Photo
Илон Маск на заседании кабинета американской администрации
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо потребовал от Еврокомиссии занять четкую позицию по румынскому политическому кризису. "Если вы промолчите, как это было со Словакией в 2020-2023-м, это вобьет еще один гвоздь в гроб доверия ко всему ЕС", — отметил он. И добавил: Джорджеску нужно предоставить международную защиту, если он подвергается преследованиям только за то, что имеет не совпадающее с официальным мнение.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков расценил произошедшее в Бухаресте как "попрание всех норм демократии". Любые выборы без Джорджеску будут нелегитимными, указал он. А обвинения в связях с Москвой — полная глупость.
День выборов
Как бы то ни было, румынские оппозиционеры уже думают над тем, кем заменить Джорджеску. В частности, это может быть лидер "Альянса за объединение румын" Джордже Симион. В прошлом году за него проголосовали 13,86%, а на парламентских выборах его партия набрала 18% и стала второй в сенате и палате депутатов.
© AP Photo / Andreea AlexandruЛидер партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион
© AP Photo / Andreea Alexandru
Лидер партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион
Научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Екатерина Шумицкая сомневается, что оппозиционерам удастся договориться между собой. "Во-первых, Джорджеску — самовыдвиженец и его прошлогодний успех стал сюрпризом даже для него самого. Во-вторых, лидеры правых идут в политику, чтобы получить власть, а не разделить ее с кем-нибудь или вовсе передать. В-третьих, сторонники Джорджеску — это разношерстная публика, не способная к созиданию, им главное побуянить. К тому же среди его избирателей много молодых людей, постоянно проживающих за границей. То есть Джорджеску не только не в состоянии создать коалицию вокруг себя, но и организовать госпереворот. Выборы были его единственным шансом. И он, скорее всего, победил бы, но ЦИБ этого не допустит", — объяснила она в беседе с РИА Новости.
Нынешние акции протеста в Бухаресте не сравнить с тем, что было в 2017-2018 годах, когда люди выходили на улицы против коррумпированного правительства, продолжает эксперт. Тогда правящая элита устояла, а теперь коалиция из либералов и социал-демократов чувствует себя еще увереннее.
© AP Photo / Vadim GhirdaКрин Антонеску
© AP Photo / Vadim Ghirda
Крин Антонеску
"Румыния — парламентская республика. Даже если Джорджеску станет главой государства, правящая коалиция легко организует импичмент. На политическую сцену его вынесла разрушительная сила. У Джорджеску нет программы. Он просто обещает покончить с несправедливостью. Одно дело, когда такие люди находятся в оппозиции, там можно говорить что угодно — и никаких последствий. Но во власти подобные персонажи опасны", — заключает Шумицкая.
Старший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает, что если бы официальный Бухарест всерьез боялся Джорджеску, то его бы не допустили к выборам еще в прошлом году. Вместе с тем он мог стать заложником отношений ЕС и США.
© AP Photo / Andreea AlexandruАкция протеста у ЦИК Румынии после недопуска Кэлина Джорджеску к выборам
© AP Photo / Andreea Alexandru
Акция протеста у ЦИК Румынии после недопуска Кэлина Джорджеску к выборам
"Единственное, что изменилось, — это заинтересованность руководства Евросоюза. В частности, у главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен просматриваются диктаторские замашки, и ей очень не нравится то, как к ней относятся новые власти США. Ее просто игнорируют. Так как команда Трампа открыто симпатизирует Джорджеску, возможно, фон дер Ляйен решила создать ему проблемы, чтобы обратить на себя внимание Вашингтона", — рассуждает политолог.
Кроме того, председатель ЕК очень не хочет, чтобы Румыния оказалась заодно с Венгрией и Словакией. В Евросоюзе намерены твердо противостоять этим непослушным странам.