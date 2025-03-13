https://ria.ru/20250313/rets-2004696513.html

Торгпред России в Аргентине Кондратенко дал интервью РЭЦ

Торгпред России в Аргентине Кондратенко дал интервью РЭЦ - РИА Новости, 13.03.2025

Торгпред России в Аргентине Кондратенко дал интервью РЭЦ

Минпромторг России и Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) продолжают серию "Интервью с Торгпредом", в бесплатной "Базе знаний экспортера" на сайте РЭЦ... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T11:28:00+03:00

2025-03-13T11:28:00+03:00

2025-03-13T11:34:00+03:00

в мире

аргентина

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

российский экспортный центр (рэц)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003189476_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_91f580feea69c804ee29b840375623bd.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Минпромторг России и Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) продолжают серию "Интервью с Торгпредом", в бесплатной "Базе знаний экспортера" на сайте РЭЦ стало доступно интервью с торговым представителем России в Аргентине Виталием Кондратенко, сообщает центр. "Материал будет полезен бизнесу, планирующему выход на рынок Аргентины, и поможет найти информацию по темам: особенности экономики Аргентины, статус торгово-экономических отношений двух стран, перспективные направления экспорта в Аргентину, сертификация и продвижение продукции, деловая коммуникация с аргентинскими партнерами, логистика и многое другое", - говорится в сообщении."Аргентина — это одно из крупнейших и густонаселённых государств Южной Америки, где проживает более 46 млн человек. Торгпредство России в Аргентине всесторонне содействует росту экспорта российской несырьевой неэнергетической продукции с высокой добавленной стоимостью, а именно: комплектующих для энергетического машиностроения, радиоэлектронной, химической, фармацевтической продукции и медицинского оборудования", — отметил Кондратенко.По его словам, выход на рынок Аргентины представляет особый интерес для бизнеса, поскольку открывает возможность выйти на рынки стран Южноамериканского общего рынка ("Меркосур"). Значимыми факторами привлекательности страны для иностранных компаний являются система свободных экономических зон и благоприятный инвестиционный климат.В число перспективных направлений сотрудничества двух стран входят поставки в Аргентину оборудования и технологий для нефтегазовой и горнодобывающей промышленности, решений для зеленой энергетики, информационных технологий, а также продукции фармацевтики и медицинского оборудования."В 2025 году отмечается 140-летие установления дипломатических отношений между Россией и Аргентиной. Страна активно развивает внешнюю торговлю, наращивает импорт, что открывает возможности для поставщиков российских товаров и технологий. "База знаний экспортера" позволит бизнесу получить общее понимание рынка и своих перспектив в Аргентине", — отметил директор по развитию партнерской инфраструктуры и нефинансовых продуктов РЭЦ Артур Завьялов.

https://ria.ru/20250312/rets-2004594119.html

https://ria.ru/20250312/rets-2004564155.html

аргентина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

в мире, аргентина, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), российский экспортный центр (рэц)