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Вторжение в Курскую область обернулось провалом для Украины, заявили в Раде - РИА Новости, 13.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:42 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/rada-2004794803.html
Вторжение в Курскую область обернулось провалом для Украины, заявили в Раде
Вторжение в Курскую область обернулось провалом для Украины, заявили в Раде - РИА Новости, 13.03.2025
Вторжение в Курскую область обернулось провалом для Украины, заявили в Раде
Вторжение в Курскую область обернулось для Украины провалом и тысячами жертв, оно не принесло Киеву никакого результата кроме заголовков в прессе, заявили... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T16:42:00+03:00
2025-03-13T16:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
украина
валерий герасимов
владимир путин
александр дубинский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Вторжение в Курскую область обернулось для Украины провалом и тысячами жертв, оно не принесло Киеву никакого результата кроме заголовков в прессе, заявили депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Зеленский - военный преступник. Курская операция провалена. Обошлась в тысячи жертв. И не принесла ровным счетом никакого результата, кроме заголовков в прессе. Напомню, с их помощью Зеленский пытался убедить Белый дом продолжить финансирование войны. То есть отправлял на войну людей для того, чтобы получить деньги на еще больше убийств", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского, находящегося в СИЗО по обвинению в госизмене. По его словам, эта операция оказалась бездарным и аморальным пиаром на крови. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении - российские военные взяли в плен 430 солдат и офицеров противника. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область Украины. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
https://ria.ru/20250313/svo-2004761865.html
https://ria.ru/20250313/zakharova-2004643646.html
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курская область, россия, украина, валерий герасимов, владимир путин, александр дубинский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Украина, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Александр Дубинский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Вторжение в Курскую область обернулось провалом для Украины, заявили в Раде

Депутат Рады Дубинский обвинил Зеленского в провале операции в Курской области

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Вторжение в Курскую область обернулось для Украины провалом и тысячами жертв, оно не принесло Киеву никакого результата кроме заголовков в прессе, заявили депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Зеленский - военный преступник. Курская операция провалена. Обошлась в тысячи жертв. И не принесла ровным счетом никакого результата, кроме заголовков в прессе. Напомню, с их помощью Зеленский пытался убедить Белый дом продолжить финансирование войны. То есть отправлял на войну людей для того, чтобы получить деньги на еще больше убийств", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского, находящегося в СИЗО по обвинению в госизмене.
Дорога смерти для ВСУ от Суджи в сторону Сумской области - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
На Западе раскрыли, что российские военные устроили ВСУ в Курской области
Вчера, 15:15
По его словам, эта операция оказалась бездарным и аморальным пиаром на крови.
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении - российские военные взяли в плен 430 солдат и офицеров противника.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область Украины. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Захарова высмеяла "маневры" ВСУ в Курской области
Вчера, 00:41
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияУкраинаВалерий ГерасимовВладимир ПутинАлександр ДубинскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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