https://ria.ru/20250313/rada-2004794803.html

Вторжение в Курскую область обернулось провалом для Украины, заявили в Раде

Вторжение в Курскую область обернулось провалом для Украины, заявили в Раде - РИА Новости, 13.03.2025

Вторжение в Курскую область обернулось провалом для Украины, заявили в Раде

Вторжение в Курскую область обернулось для Украины провалом и тысячами жертв, оно не принесло Киеву никакого результата кроме заголовков в прессе, заявили... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T16:42:00+03:00

2025-03-13T16:42:00+03:00

2025-03-13T16:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

украина

валерий герасимов

владимир путин

александр дубинский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Вторжение в Курскую область обернулось для Украины провалом и тысячами жертв, оно не принесло Киеву никакого результата кроме заголовков в прессе, заявили депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Зеленский - военный преступник. Курская операция провалена. Обошлась в тысячи жертв. И не принесла ровным счетом никакого результата, кроме заголовков в прессе. Напомню, с их помощью Зеленский пытался убедить Белый дом продолжить финансирование войны. То есть отправлял на войну людей для того, чтобы получить деньги на еще больше убийств", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского, находящегося в СИЗО по обвинению в госизмене. По его словам, эта операция оказалась бездарным и аморальным пиаром на крови. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении - российские военные взяли в плен 430 солдат и офицеров противника. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область Украины. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.

https://ria.ru/20250313/svo-2004761865.html

https://ria.ru/20250313/zakharova-2004643646.html

курская область

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курская область, россия, украина, валерий герасимов, владимир путин, александр дубинский, вооруженные силы украины, верховная рада украины