https://ria.ru/20250313/putin-2004886226.html
Французское СМИ обратило внимание на деталь в речи Путина по Украине
Французское СМИ обратило внимание на деталь в речи Путина по Украине - РИА Новости, 13.03.2025
Французское СМИ обратило внимание на деталь в речи Путина по Украине
Президент России Владимир Путин не упомянул лидеров европейских стран в заявлении о готовности к прекращению огня на Украине, пишет французская газета Les... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T23:18:00+03:00
2025-03-13T23:18:00+03:00
2025-03-13T23:26:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин не упомянул лидеров европейских стран в заявлении о готовности к прекращению огня на Украине, пишет французская газета Les Echos."Российский президент отдал должное главам четырех государств, которые, по его мнению, принимают участие в разрешении конфликта. Он упомянул лидеров ЮАР, Китая, Индии и Бразилии — основных стран БРИКС <…>. О европейцах не было сказано ни слова", — говорится в публикации.В четверг российский лидер на пресс-конференции после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что у него возникли некоторые вопросы к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие с Украиной. Глава государства рассказал, что в целом поддерживает идею прекращения огня, однако есть целый ряд нюансов, которые важно предусмотреть.Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, России необходимо долгосрочное урегулирование украинского конфликта, а не передышка.Президент США Дональд Трамп назвал слова президента России о возможности прекращения огня на Украине многообещающими. Он добавил, что с удовольствием встретится с Путиным и поговорит.Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций Украины и США. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Украины и Штатов по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Вашингтон немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.В начале марта прошел саммит европейских стран в Лондоне, на котором обсуждалась ситуация на Украине и возможности усиления обороноспособности Европы. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон готов разместить вооруженные силы на Украине и использовать авиацию для урегулирования конфликта. Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, заявлял, что считает ошибкой открытый отказ Европы в самом начале конфликта от возможности размещения войск на Украине.
https://ria.ru/20250313/peremirie-2004877080.html
https://ria.ru/20250313/peremirie-2004872622.html
https://ria.ru/20250313/ukraina-2004821406.html
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Французское СМИ обратило внимание на деталь в речи Путина по Украине
Les Echos: Путин не упомянул европейских лидеров в заявлении о перемирии