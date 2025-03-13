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Программы по экономической интеграции с Белоруссией выполнены, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2025
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Союзное государство
 
20:05 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/putin-2004862968.html
Программы по экономической интеграции с Белоруссией выполнены, заявил Путин
Программы по экономической интеграции с Белоруссией выполнены, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2025
Программы по экономической интеграции с Белоруссией выполнены, заявил Путин
Все программы по экономической интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии, предусмотренные первым этапом до 2023 года, были исполнены на 100%, РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T20:05:00+03:00
2025-03-13T20:05:00+03:00
союзное государство
россия
белоруссия
санкт-петербург
владимир путин
александр лукашенко
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Все программы по экономической интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии, предусмотренные первым этапом до 2023 года, были исполнены на 100%, сообщил президент РФ Владимир Путин. Россия и Белоруссия в 2021-2023 годах реализовывали положения рамочного документа "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства", частью которого стали 28 союзных программ по экономической интеграции. В январе прошлого года в Санкт-Петербурге был утвержден второй пакет решений по углублению интеграции, рассчитанный на 2024-2026 годы. "Все 28 программ, которые были намечены, все исполнены на 100 процентов", - сообщил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые состоялись в Кремле в четверг. Он добавил, что интеграционные мероприятия, запланированные на 2024-26 годы, сейчас выполнены более чем на 26%.
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россия, белоруссия, санкт-петербург, владимир путин, александр лукашенко
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Программы по экономической интеграции с Белоруссией выполнены, заявил Путин

Путин: программы по экономической интеграции РФ и Белоруссии до 2023 г исполнены

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время пресс-конференции по итогам встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время пресс-конференции по итогам встречи - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время пресс-конференции по итогам встречи
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Все программы по экономической интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии, предусмотренные первым этапом до 2023 года, были исполнены на 100%, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Россия и Белоруссия в 2021-2023 годах реализовывали положения рамочного документа "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства", частью которого стали 28 союзных программ по экономической интеграции. В январе прошлого года в Санкт-Петербурге был утвержден второй пакет решений по углублению интеграции, рассчитанный на 2024-2026 годы.
«
"Все 28 программ, которые были намечены, все исполнены на 100 процентов", - сообщил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые состоялись в Кремле в четверг.
Он добавил, что интеграционные мероприятия, запланированные на 2024-26 годы, сейчас выполнены более чем на 26%.
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Союзное государствоРоссияБелоруссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинАлександр Лукашенко
 
 
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