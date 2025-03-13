Программы по экономической интеграции с Белоруссией выполнены, заявил Путин
Путин: программы по экономической интеграции РФ и Белоруссии до 2023 г исполнены
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время пресс-конференции по итогам встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время пресс-конференции по итогам встречи
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Все программы по экономической интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии, предусмотренные первым этапом до 2023 года, были исполнены на 100%, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Россия и Белоруссия в 2021-2023 годах реализовывали положения рамочного документа "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства", частью которого стали 28 союзных программ по экономической интеграции. В январе прошлого года в Санкт-Петербурге был утвержден второй пакет решений по углублению интеграции, рассчитанный на 2024-2026 годы.
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"Все 28 программ, которые были намечены, все исполнены на 100 процентов", - сообщил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые состоялись в Кремле в четверг.
Он добавил, что интеграционные мероприятия, запланированные на 2024-26 годы, сейчас выполнены более чем на 26%.
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