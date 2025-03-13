https://ria.ru/20250313/putin-2004862968.html

Программы по экономической интеграции с Белоруссией выполнены, заявил Путин

Программы по экономической интеграции с Белоруссией выполнены, заявил Путин - РИА Новости, 13.03.2025

Программы по экономической интеграции с Белоруссией выполнены, заявил Путин

Все программы по экономической интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии, предусмотренные первым этапом до 2023 года, были исполнены на 100%, РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T20:05:00+03:00

2025-03-13T20:05:00+03:00

2025-03-13T20:05:00+03:00

союзное государство

россия

белоруссия

санкт-петербург

владимир путин

александр лукашенко

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Все программы по экономической интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии, предусмотренные первым этапом до 2023 года, были исполнены на 100%, сообщил президент РФ Владимир Путин. Россия и Белоруссия в 2021-2023 годах реализовывали положения рамочного документа "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства", частью которого стали 28 союзных программ по экономической интеграции. В январе прошлого года в Санкт-Петербурге был утвержден второй пакет решений по углублению интеграции, рассчитанный на 2024-2026 годы. "Все 28 программ, которые были намечены, все исполнены на 100 процентов", - сообщил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которые состоялись в Кремле в четверг. Он добавил, что интеграционные мероприятия, запланированные на 2024-26 годы, сейчас выполнены более чем на 26%.

https://ria.ru/20241207/volodin-1987864870.html

россия

белоруссия

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, санкт-петербург, владимир путин, александр лукашенко