Путин заявил, что идея перемирия требует кропотливого исследования
Путин о временном перемирии: есть вопросы, требующие кропотливого исследования
© Фото : Пресс-служба президента РоссииСовместная пресс-конференция Владимира Путина и Александра Лукашенко. 13 марта 2025
© Фото : Пресс-служба президента России
Совместная пресс-конференция Владимира Путина и Александра Лукашенко. 13 марта 2025
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, рассуждая об идее временного перемирия, заявил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон.
«
"Это все вопросы, требующие своего кропотливого исследования с обеих сторон", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России. Он также назвал это перемирие ничем иным, как временной передышкой для украинских военных. Ушаков напомнил, что Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы. Он отметил, что официальную позицию по отношению к предложенному США временному перемирию на Украине сформулирует президент РФ.