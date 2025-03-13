https://ria.ru/20250313/putin-2004848615.html

Путин заявил, что идея перемирия требует кропотливого исследования

Путин заявил, что идея перемирия требует кропотливого исследования - РИА Новости, 13.03.2025

Путин заявил, что идея перемирия требует кропотливого исследования

Президент РФ Владимир Путин, рассуждая об идее временного перемирия, заявил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. РИА Новости, 13.03.2025

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, рассуждая об идее временного перемирия, заявил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. "Это все вопросы, требующие своего кропотливого исследования с обеих сторон", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России. Он также назвал это перемирие ничем иным, как временной передышкой для украинских военных. Ушаков напомнил, что Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы. Он отметил, что официальную позицию по отношению к предложенному США временному перемирию на Украине сформулирует президент РФ.

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Полный ответ Путина на вопрос об отношении Москвы к возможному перемирию "Идея закончить этот конфликт мирными средствами нами поддерживается" Полный ответ Путина на вопрос об отношении Москвы к возможному перемирию. 2025-03-13T19:13 true PT7M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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