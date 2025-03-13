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Путин заявил, что идея перемирия требует кропотливого исследования - РИА Новости, 13.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:13 13.03.2025 (обновлено: 20:13 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/putin-2004848615.html
Путин заявил, что идея перемирия требует кропотливого исследования
Путин заявил, что идея перемирия требует кропотливого исследования - РИА Новости, 13.03.2025
Путин заявил, что идея перемирия требует кропотливого исследования
Президент РФ Владимир Путин, рассуждая об идее временного перемирия, заявил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:13:00+03:00
2025-03-13T20:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
цены на нефть
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украина
владимир путин
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, рассуждая об идее временного перемирия, заявил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. "Это все вопросы, требующие своего кропотливого исследования с обеих сторон", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России. Он также назвал это перемирие ничем иным, как временной передышкой для украинских военных. Ушаков напомнил, что Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы. Он отметил, что официальную позицию по отношению к предложенному США временному перемирию на Украине сформулирует президент РФ.
https://ria.ru/20250313/putin--2004838050.html
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Полный ответ Путина на вопрос об отношении Москвы к возможному перемирию
"Идея закончить этот конфликт мирными средствами нами поддерживается" Полный ответ Путина на вопрос об отношении Москвы к возможному перемирию.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Цены на нефть, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Владимир Зеленский
Путин заявил, что идея перемирия требует кропотливого исследования

Путин о временном перемирии: есть вопросы, требующие кропотливого исследования

© Фото : Пресс-служба президента РоссииСовместная пресс-конференция Владимира Путина и Александра Лукашенко. 13 марта 2025
Совместная пресс-конференция Владимира Путина и Александра Лукашенко. 13 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Фото : Пресс-служба президента России
Совместная пресс-конференция Владимира Путина и Александра Лукашенко. 13 марта 2025
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, рассуждая об идее временного перемирия, заявил, что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон.
«
"Это все вопросы, требующие своего кропотливого исследования с обеих сторон", - сказал Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России. Он также назвал это перемирие ничем иным, как временной передышкой для украинских военных. Ушаков напомнил, что Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы. Он отметил, что официальную позицию по отношению к предложенному США временному перемирию на Украине сформулирует президент РФ.
Полный ответ Путина на вопрос об отношении Москвы к возможному перемирию - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
У Путина возник ряд вопросов к формату предложенного перемирия
Вчера, 18:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЦены на нефтьРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинЮрий УшаковВладимир Зеленский
 
 
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