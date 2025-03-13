https://ria.ru/20250313/putin-2004847356.html

Путин предостерег Украину от использования перемирия для мобилизации

Путин предостерег Украину от использования перемирия для мобилизации - РИА Новости, 13.03.2025

Путин предостерег Украину от использования перемирия для мобилизации

Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации и поставок оружия, нужно решить вопрос, как это контролировать, заявил президент... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T19:11:00+03:00

2025-03-13T19:11:00+03:00

2025-03-13T19:11:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации и поставок оружия, нужно решить вопрос, как это контролировать, заявил президент РФ Владимир Путин. "Эти 30 суток будут как использоваться? Для того, чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того, чтобы туда поставлялось оружие? Для того, чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку?" - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России. Он также назвал это перемирие ничем иным, как временной передышкой для украинских военных. Ушаков напомнил, что Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы. Он отметил, что официальную позицию по отношению к предложенному США временному перемирию на Украине сформулирует президент РФ Владимир Путин.

https://ria.ru/20250313/putin-2004836548.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, юрий ушаков