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Путин предостерег Украину от использования перемирия для мобилизации - РИА Новости, 13.03.2025
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19:11 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/putin-2004847356.html
Путин предостерег Украину от использования перемирия для мобилизации
Путин предостерег Украину от использования перемирия для мобилизации - РИА Новости, 13.03.2025
Путин предостерег Украину от использования перемирия для мобилизации
Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации и поставок оружия, нужно решить вопрос, как это контролировать, заявил президент... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:11:00+03:00
2025-03-13T19:11:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации и поставок оружия, нужно решить вопрос, как это контролировать, заявил президент РФ Владимир Путин. "Эти 30 суток будут как использоваться? Для того, чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того, чтобы туда поставлялось оружие? Для того, чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку?" - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России. Он также назвал это перемирие ничем иным, как временной передышкой для украинских военных. Ушаков напомнил, что Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы. Он отметил, что официальную позицию по отношению к предложенному США временному перемирию на Украине сформулирует президент РФ Владимир Путин.
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в мире, украина, россия, сша, владимир путин, юрий ушаков
В мире, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Юрий Ушаков
Путин предостерег Украину от использования перемирия для мобилизации

Путин: Украина может использовать перемирие для принудительной мобилизации

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи c президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин во время встречи c президентом Белоруссии Александром Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи c президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации и поставок оружия, нужно решить вопрос, как это контролировать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Эти 30 суток будут как использоваться? Для того, чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того, чтобы туда поставлялось оружие? Для того, чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку?" - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России. Он также назвал это перемирие ничем иным, как временной передышкой для украинских военных. Ушаков напомнил, что Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы. Он отметил, что официальную позицию по отношению к предложенному США временному перемирию на Украине сформулирует президент РФ Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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Вчера, 18:44
 
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