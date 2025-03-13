Путин заявил, что Украина должна была просить США о прекращении огня
Путин: Украина должна была просить США о прекращении огня, исходя из ситуации
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что убежден в том, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
"Теперь о готовности Украины к прекращению боевых действий. Вы знаете, американо-украинская встреча в Саудовской Аравии внешне, может быть, выглядит как принятие решения украинской стороной под американским давлением. На самом деле убежден абсолютно в том, что украинская сторона должна была бы просить об этом у американцев самым настоятельным образом, исходя из той ситуации, которая складывается на земле", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России. Он также назвал это перемирие ничем иным, как временной передышкой для украинских военных. Ушаков напомнил, что Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы. Он отметил, что официальную позицию по отношению к предложенному США временному перемирию на Украине сформулирует президент РФ.