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Путин поставил вопрос о контроле действий Украины во время перемирия - РИА Новости, 13.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:26 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/putin--2004852938.html
Путин поставил вопрос о контроле действий Украины во время перемирия
Путин поставил вопрос о контроле действий Украины во время перемирия - РИА Новости, 13.03.2025
Путин поставил вопрос о контроле действий Украины во время перемирия
Президент России Владимир Путин поставил вопрос о контроле действий Украины во время предлагаемого перемирия. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:26:00+03:00
2025-03-13T19:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир путин
юрий ушаков
сша
россия
украина
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поставил вопрос о контроле действий Украины во время предлагаемого перемирия. "Значит, эти 30 суток (прекращения огня - ред.) будут как использоваться? Для того, чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того, чтобы туда поставлялось оружие? Для того, чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку? Или ничего этого не будет делаться? Тогда возникает вопрос: а каковы будут, как будут решаться вопросы контроля, верификации, как мы можем и как нам будет гарантировано, что ничего подобного происходить не будет? Контроль как будет организован? Надеюсь, что на уровне здравого смысла это всем понятно – это все серьезные вопросы", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России. Он также назвал это перемирие ничем иным, как временной передышкой для украинских военных. Ушаков напомнил что Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы. Он отметил, что официальную позицию по отношению к предложенному США временному перемирию на Украине сформулирует президент РФ Владимир Путин.
https://ria.ru/20250313/putin--2004852444.html
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Полный ответ Путина на вопрос об отношении Москвы к возможному перемирию
"Идея закончить этот конфликт мирными средствами нами поддерживается" Полный ответ Путина на вопрос об отношении Москвы к возможному перемирию.
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владимир путин, юрий ушаков, сша, россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Юрий Ушаков, США, Россия, Украина, В мире
Путин поставил вопрос о контроле действий Украины во время перемирия

Путин поставил вопрос о контроле действий Украины во время остановки боев

© Фото : Пресс-служба президента РоссииСовместная пресс-конференция Владимира Путина и Александра Лукашенко
Совместная пресс-конференция Владимира Путина и Александра Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Фото : Пресс-служба президента России
Совместная пресс-конференция Владимира Путина и Александра Лукашенко
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поставил вопрос о контроле действий Украины во время предлагаемого перемирия.
"Значит, эти 30 суток (прекращения огня - ред.) будут как использоваться? Для того, чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того, чтобы туда поставлялось оружие? Для того, чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку? Или ничего этого не будет делаться? Тогда возникает вопрос: а каковы будут, как будут решаться вопросы контроля, верификации, как мы можем и как нам будет гарантировано, что ничего подобного происходить не будет? Контроль как будет организован? Надеюсь, что на уровне здравого смысла это всем понятно – это все серьезные вопросы", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России. Он также назвал это перемирие ничем иным, как временной передышкой для украинских военных. Ушаков напомнил что Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы. Он отметил, что официальную позицию по отношению к предложенному США временному перемирию на Украине сформулирует президент РФ Владимир Путин.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
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Вчера, 19:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинЮрий УшаковСШАРоссияУкраинаВ мире
 
 
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