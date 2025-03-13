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ВСУ обстреливают Курахово при отступлении, сообщил Пушилин
ВСУ обстреливают Курахово при отступлении, сообщил Пушилин - РИА Новости, 13.03.2025
ВСУ обстреливают Курахово при отступлении, сообщил Пушилин
Украинские войска, отступая, продолжают обстреливать освобожденный в январе город Курахово, разрушения там увеличиваются, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T16:23:00+03:00
2025-03-13T16:23:00+03:00
2025-03-13T18:32:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска, отступая, продолжают обстреливать освобожденный в январе город Курахово, разрушения там увеличиваются, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Пушилин посетил Курахово вместе с первым замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко. "По городу нас провел Герой России и Герой ДНР, заместитель командира 5-й отдельной гвардейской бригады им. Александра Захарченко 51-й общевойсковой армии Южного военного округа Илья Иванов. Разрушения есть, и они увеличивается: к сожалению, противник, отступая, обстреливает город", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Об освобождении Курахово в ДНР Минобороны России сообщило 6 января.
https://ria.ru/20250310/kurakhovo-1980950150.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Курахово, Денис Пушилин, Сергей Кириенко, Александр Захарченко, Безопасность
ВСУ обстреливают Курахово при отступлении, сообщил Пушилин
Пушилин: ВСУ, отступая, продолжают обстреливать освобожденный город Курахово