Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреливают Курахово при отступлении, сообщил Пушилин - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:23 13.03.2025 (обновлено: 18:32 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/pushilin-2004787796.html
ВСУ обстреливают Курахово при отступлении, сообщил Пушилин
ВСУ обстреливают Курахово при отступлении, сообщил Пушилин - РИА Новости, 13.03.2025
ВСУ обстреливают Курахово при отступлении, сообщил Пушилин
Украинские войска, отступая, продолжают обстреливать освобожденный в январе город Курахово, разрушения там увеличиваются, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T16:23:00+03:00
2025-03-13T18:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
курахово
денис пушилин
сергей кириенко
александр захарченко
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983608617_0:318:3075:2047_1920x0_80_0_0_74e15bbc9e14c9dcb8ce5a50c4ff07fc.jpg
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска, отступая, продолжают обстреливать освобожденный в январе город Курахово, разрушения там увеличиваются, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Пушилин посетил Курахово вместе с первым замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко. "По городу нас провел Герой России и Герой ДНР, заместитель командира 5-й отдельной гвардейской бригады им. Александра Захарченко 51-й общевойсковой армии Южного военного округа Илья Иванов. Разрушения есть, и они увеличивается: к сожалению, противник, отступая, обстреливает город", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. Об освобождении Курахово в ДНР Минобороны России сообщило 6 января.
https://ria.ru/20250310/kurakhovo-1980950150.html
донецкая народная республика
россия
курахово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983608617_47:0:2776:2047_1920x0_80_0_0_932b66aa44350c7869c61b149d1ec53c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, курахово, денис пушилин, сергей кириенко, александр захарченко, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Курахово, Денис Пушилин, Сергей Кириенко, Александр Захарченко, Безопасность
ВСУ обстреливают Курахово при отступлении, сообщил Пушилин

Пушилин: ВСУ, отступая, продолжают обстреливать освобожденный город Курахово

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЭвакуация мирных жителей из освобожденных районов поселка Курахово
Эвакуация мирных жителей из освобожденных районов поселка Курахово - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Эвакуация мирных жителей из освобожденных районов поселка Курахово. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Украинские войска, отступая, продолжают обстреливать освобожденный в январе город Курахово, разрушения там увеличиваются, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин посетил Курахово вместе с первым замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко.
"По городу нас провел Герой России и Герой ДНР, заместитель командира 5-й отдельной гвардейской бригады им. Александра Захарченко 51-й общевойсковой армии Южного военного округа Илья Иванов. Разрушения есть, и они увеличивается: к сожалению, противник, отступая, обстреливает город", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Об освобождении Курахово в ДНР Минобороны России сообщило 6 января.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Курахово: что это за город и в чем его значение для СВО
10 марта, 13:05
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияКураховоДенис ПушилинСергей КириенкоАлександр ЗахарченкоБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала