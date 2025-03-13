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Пушилин рассказал о восстановлении домов в Курахово - РИА Новости, 13.03.2025
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14:39 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/pushilin-2004753985.html
Пушилин рассказал о восстановлении домов в Курахово
Пушилин рассказал о восстановлении домов в Курахово - РИА Новости, 13.03.2025
Пушилин рассказал о восстановлении домов в Курахово
Многие жилые дома в освобожденном Курахово подлежат восстановлению, в городе остаются мирные жители, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T14:39:00+03:00
2025-03-13T14:39:00+03:00
в мире
курахово
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
сергей кириенко
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Многие жилые дома в освобожденном Курахово подлежат восстановлению, в городе остаются мирные жители, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Пушилин посетил Курахово вместе с первым замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко. "На основании уже имеющегося опыта, сделали вывод, что много домов подлежат восстановлению. В городе проживают люди, которые не захотели эвакуироваться, с ними работает Народный фронт, оказывая всевозможную помощь", - написал Пушилин в своем Telegram-канале. По его словам, в населенном пункте на постоянной основе работают сотрудники республиканских УФСБ и МВД. В ближайшее время там откроется выездное отделение банка ПСБ, добавил глава региона. "Концентрируемся на вопросах электроснабжения, обеспечения топливом, социальной защиты, тесной связки гражданских служб, которые последовательно заходят в город. Планируем работу выстроить в штабном режиме, основываясь на опыте, который приобретен на мариупольском направлении. Выполнение всех задач контролирую лично", - подчеркнул Пушилин. Об освобождении Курахово в ДНР Минобороны России сообщило 6 января.
https://ria.ru/20241125/kurakhovka-1985538740.html
https://ria.ru/20250310/kurakhovo-1980950150.html
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в мире, курахово, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, сергей кириенко
В мире, Курахово, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Сергей Кириенко
Пушилин рассказал о восстановлении домов в Курахово

Пушилин: многие жилые дома в освобожденном Курахово подлежат восстановлению

© Пушилин Д.В./TelegramГлава ДНР Денис Пушилин и первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко посетили Курахово
Глава ДНР Денис Пушилин и первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко посетили Курахово - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Пушилин Д.В./Telegram
Глава ДНР Денис Пушилин и первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко посетили Курахово
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Многие жилые дома в освобожденном Курахово подлежат восстановлению, в городе остаются мирные жители, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин посетил Курахово вместе с первым замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко.
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"На основании уже имеющегося опыта, сделали вывод, что много домов подлежат восстановлению. В городе проживают люди, которые не захотели эвакуироваться, с ними работает Народный фронт, оказывая всевозможную помощь", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
По его словам, в населенном пункте на постоянной основе работают сотрудники республиканских УФСБ и МВД. В ближайшее время там откроется выездное отделение банка ПСБ, добавил глава региона.
"Концентрируемся на вопросах электроснабжения, обеспечения топливом, социальной защиты, тесной связки гражданских служб, которые последовательно заходят в город. Планируем работу выстроить в штабном режиме, основываясь на опыте, который приобретен на мариупольском направлении. Выполнение всех задач контролирую лично", - подчеркнул Пушилин.
Об освобождении Курахово в ДНР Минобороны России сообщило 6 января.
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В миреКураховоДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинСергей Кириенко
 
 
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