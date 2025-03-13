Пушилин рассказал о восстановлении домов в Курахово
Пушилин: многие жилые дома в освобожденном Курахово подлежат восстановлению
© Пушилин Д.В./TelegramГлава ДНР Денис Пушилин и первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко посетили Курахово
Глава ДНР Денис Пушилин и первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко посетили Курахово
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Многие жилые дома в освобожденном Курахово подлежат восстановлению, в городе остаются мирные жители, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин посетил Курахово вместе с первым замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко.
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"На основании уже имеющегося опыта, сделали вывод, что много домов подлежат восстановлению. В городе проживают люди, которые не захотели эвакуироваться, с ними работает Народный фронт, оказывая всевозможную помощь", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
По его словам, в населенном пункте на постоянной основе работают сотрудники республиканских УФСБ и МВД. В ближайшее время там откроется выездное отделение банка ПСБ, добавил глава региона.
"Концентрируемся на вопросах электроснабжения, обеспечения топливом, социальной защиты, тесной связки гражданских служб, которые последовательно заходят в город. Планируем работу выстроить в штабном режиме, основываясь на опыте, который приобретен на мариупольском направлении. Выполнение всех задач контролирую лично", - подчеркнул Пушилин.
Об освобождении Курахово в ДНР Минобороны России сообщило 6 января.
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