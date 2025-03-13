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Иудейский праздник Пурим

Иудейский праздник Пурим - РИА Новости, 13.03.2025

Иудейский праздник Пурим

Пурим – иудейский праздник, посвященный чудесному спасению еврейского народа от истребления во времена персидского рабства. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T01:05:00+03:00

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Пурим – иудейский праздник, посвященный чудесному спасению еврейского народа от истребления во времена персидского рабства.В 355 году до нашей эры Аман – верховный сановник при дворе персидского царя Артаксеркса (Ахашвероша) добился от царя принятия указа о полном истреблении всех евреев в Персии. Стараниями духовного лидера евреев Мордехая и его племянницы Эстер (Эсфирь), которая, утаив свое еврейское происхождение, стала женой царя, планы Амана были сорваны. Сам он погиб вместе с прочими недругами евреев. День, назначенный для уничтожения евреев, стал днем их победы над врагами и отмечается как самый веселый праздник. Название праздника происходит от слова "пур" (аккадское "пуру" – жребий), который бросал Аман, чтобы назначить месяц истребления евреев.Согласно книге Эстер, евреи Персии уничтожали своих врагов 12 и 13 адара (месяц еврейского календаря, февраль-март), а 14 адара праздновали свою победу и избавление – Пурим. В столице, городе Сузы (Шушан), избиение врагов продолжалось еще один день, а празднование победы состоялось там 15 адара. Поэтому 15 адара называется Шушан Пурим и празднуется в городах Израиля, которые при Иегошуа бин Нуне (Иисус Навин, предводитель израильских племен в период завоевания Ханаана, сподвижник пророка Моисея) были обнесены крепостной стеной, как и Сузы (Иерусалим, Тверия и другие). В тех городах, о которых точно неизвестно, были ли они обнесены стеной во времена Иегошуа бин Нуна, обычаи Пурима исполняются два дня – 14 и 15 адара. В еврейские високосные годы, когда к году добавляется дополнительный месяц – адар шени ("второй адар"), Пурим празднуется в этом месяце, так как по талмудической традиции именно тогда произошли описываемые события.В те годы, когда 15 адара приходится на субботу, жители городов, окруженных стеной, как, например, Иерусалим, празднуют "Пурим мешулаш" – "Тройной Пурим". Он продолжается три дня – с пятницы, 14 адара, до воскресенья, 16 адара. "Тройной Пурим" празднуют довольно редко.В 2025 году Пурим начинается с вечера 13 марта и заканчивается ночью 14 марта. Шушан Пурим приходится на 15 марта.Празднованию Пурима предшествует пост Эстер (Таанит Эстер). Он установлен в память о том, как Мордехай, Эстер и весь народ Израиля постились 13 адара и просили Всевышнего о победе в битве со своими врагами. Если день 13 адара выпадает на Шаббат (субботу), пост переносится на четверг, 11 адара. Пост назван именем Эстер в память о том, что она первая прибегла к посту, когда народ Израиля оказался в опасности.Обычай поститься перед Пуримом сохраняется и поныне. Существуют также местные или "дополнительные пуримы", которые отмечаются в отдельных странах, городах или общинах в честь чудесного избавления общины или семьи от неминуемой гибели. Например, 29 декабря 1690 года итальянский порт Анкона был разрушен землетрясением. Еврейская община города чудесным образом избежала гибели, в память об избавлении в этот день празднуется Пурим Анкона. В настоящее время традиция празднования местных пуримов иссякает, так как традиционных общин в диаспоре становится все меньше.Пурим является малым праздником, то есть в этот день разрешено работать. Тем не менее, от нее следует воздерживаться. Кроме того, в Пурим не следует работать для того, чтобы заработать деньги. Однако разрешается совершать любую работу, необходимую для проведения праздника или исполнения заповеди. Запрет на работу распространяется только на один праздничный день, так что "в селениях" можно работать 15-го адара, а в "больших городах" – 14-го.Традиции Пурима включают в себя семь заповедей: чтение свитка Эстер; посылку яств; подарки бедным; чтение Торы; произнесение особой вставки в молитвы; веселый пир; запрет траура и поста. Главной частью праздника является публичное чтение книги Эстер по свитку. Читать следует по свитку, написанному на пергаменте с соблюдением всех правил. Женщины должны слушать чтение наравне с мужчинами, так как они тоже имеют отношение к чуду избавления от Амана. Когда чтец произносит его имя, принято поднимать шум.Пурим символизирует борьбу за физическое выживание еврейского народа. Днем положено устраивать праздничный пир, который продолжается до вечера. На нем принято есть мясо и пить вино, радоваться и веселиться. К столу пекут особые треугольные пирожки со сладкой начинкой (обычно с маком или вареньем), называемые "ушами Амана" или "кошельками Амана". В Пурим принято есть мак и другие семена в память о том, что царица Эстер питалась ими во дворце Артаксеркса, чтобы не есть некошерную пищу, которую им подавали. В Пурим каждый должен сделать по крайней мере два матанот леэвъоним – подарка двум бедным людям, по одному каждому из них. От исполнения этой заповеди не освобождается никто – даже нищий, живущий на подаяние.Подарок может быть любым. Разрешается дарить деньги, еду и питье, одежду.Денежный подарок должен быть таким, чтобы на него можно было купить хотя бы кусок хлеба весом в три яйца.Женщина может раздавать "Подарки бедным" как женщинам, так и мужчинам.Еще одна заповедь праздника Пурим – мишлоах манат, предписывает посылать друг другу продуктовые подарки. Необходимо послать по крайней мере одну посылку, содержащую не менее двух разных продуктов. Заповедь распространяется и на женщин.Согласно еврейскому закону, посылать следует только готовые продукты и напитки, которые могут быть съедены немедленно и не требуют готовки, например, вареное мясо или рыбу, пироги и печения, фрукты, сладости, вино и другие напитки. Чем больше посылок отправляется, тем лучше, но если приходится выбирать, лучше сделать как можно больше подарков бедным, сократив число посылок для друзей и знакомым.Даже самый бедный должен отправлять продуктовые посылки. Если же у него нет такой возможности, он может обменять свою собственную трапезу с другим бедняком и тем самым выполнить заповедь. Пурим – карнавальный праздник, во время которого еще в средние века читались шуточные переделки священных текстов. В этот день разыгрываются пуримшпил – особые пуримские представления, сюжет которых всегда связан с книгой Эстер. Есть также обычай одеваться на Пурим в карнавальные костюмы, причем мужчинам разрешено переодеваться в женское платье и наоборот (что в обычной ситуации категорически запрещено). В Израиле на Пурим проводятся карнавальные шествия.Существуют и необычные традиции. Считается, что прекращать потреблять алкогольные напитки в Пурим благочестивый иудей должен лишь тогда, когда перестает понимать, что именно он делает: проклинает злодея Амана или благословляет отца Эсфири Мордехая.Также принято считать, что и сам Всевышний празднует Пурим вместе с еврейским народом. В этот день Он не судит каждого строго по поступкам, но щедро раздает свои благословения всем, кто попросит об этом. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, религиозные праздники, иудаизм