https://ria.ru/20210225/purim-1598897755.html
Евреи отмечают самый веселый иудейский праздник Пурим
Евреи отмечают самый веселый иудейский праздник Пурим
Еврейская община России в четверг вечером начинает праздновать Пурим - самый веселый праздник в иудаизме, посвященный чудесному спасению еврейского народа от... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T12:24
2021-02-25T12:24
2021-02-25T12:24
религия и мировоззрение
россия
новости - религия и мировоззрение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151545/38/1515453809_0:307:3078:2038_1920x0_80_0_0_1a12a405c32fbef9069a92a04b89eb45.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Еврейская община России в четверг вечером начинает праздновать Пурим - самый веселый праздник в иудаизме, посвященный чудесному спасению еврейского народа от истребления во времена персидского рабства.Этому празднику более 2,5 тысячи лет, он начинается на закате солнца в четверг и заканчивается в пятницу вечером. В это время принято веселиться и устраивать особые карнавальные, театральные представления с угощением - пуримшпили. Также по иудейской традиции на Пурим нужно посылать подарки друг другу и давать подаяние бедным. Еврейские семьи в этот день угощают родных и близких выпечкой.Предание гласит, что персидский царедворец Аман пожелал уничтожить весь еврейский народ из-за того, что еврей Мордехай, проживавший в столице Персии, не преклонил перед ним колена. Клеветой и обманом вельможа убедил царя Ахашвероша подписать указ, позволявший осуществить его план. Чтобы определить день для осуществления своего кровавого плана, Аман бросал жребий (на аккадском языке "пуру") - именно отсюда и происходит название праздника Пурим.Спасла еврейский народ храбрая царица Эстер, жена Ахашвероша и племянница Мордехая, рассказав царю о настоящих планах Амана и убедив позволить иудеям защищать себя. В результате еврейский народ был спасен. Сын Ахашвероша и Эстер - Дарий II впоследствии восстановил Иерусалимский храм, разрушенный вавилонским правителем Навуходоносором в 423 году до нашей эры.Накануне Пурима иудеи держат пост ("пост Эстер") и отправляются в синагогу на чтение Свитка Эстер - части Танаха (еврейской Библии), рассказывающую историю о спасении евреев. Сказание читают вслух по специальному рукописному пергаментному свитку, и эта традиция является одной из основных для Пурима. Во время праздничной трапезы евреи по традиции также напиваются допьяна в память о пире, во время которого Эстер убедила царя отменить свой указ об уничтожении евреев и позволить им защищаться.В еврейской общине России отмечают, что все санитарные меры в связи с пандемией коронавируса будут соблюдаться, при этом масштаб проводимых общественных мероприятий будет сужен. Верующих не осудят, если они решать провести этот праздник дома.
https://ria.ru/20210126/ravvin-1594675305.html
https://ria.ru/20210215/kashrut-1597548145.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/151545/38/1515453809_0:0:2726:2044_1920x0_80_0_0_c3112df8e300e42215c08621a7253b5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости - религия и мировоззрение
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Еврейская община России в четверг вечером начинает праздновать Пурим - самый веселый праздник в иудаизме, посвященный чудесному спасению еврейского народа от истребления во времена персидского рабства.
Этому празднику более 2,5 тысячи лет, он начинается на закате солнца в четверг и заканчивается в пятницу вечером. В это время принято веселиться и устраивать особые карнавальные, театральные представления с угощением - пуримшпили. Также по иудейской традиции на Пурим нужно посылать подарки друг другу и давать подаяние бедным. Еврейские семьи в этот день угощают родных и близких выпечкой.
Предание гласит, что персидский царедворец Аман пожелал уничтожить весь еврейский народ из-за того, что еврей Мордехай, проживавший в столице Персии, не преклонил перед ним колена. Клеветой и обманом вельможа убедил царя Ахашвероша подписать указ, позволявший осуществить его план. Чтобы определить день для осуществления своего кровавого плана, Аман бросал жребий (на аккадском языке "пуру") - именно отсюда и происходит название праздника Пурим.
Спасла еврейский народ храбрая царица Эстер, жена Ахашвероша и племянница Мордехая, рассказав царю о настоящих планах Амана и убедив позволить иудеям защищать себя. В результате еврейский народ был спасен. Сын Ахашвероша и Эстер - Дарий II впоследствии восстановил Иерусалимский храм, разрушенный вавилонским правителем Навуходоносором в 423 году до нашей эры.
Накануне Пурима иудеи держат пост ("пост Эстер") и отправляются в синагогу на чтение Свитка Эстер - части Танаха (еврейской Библии), рассказывающую историю о спасении евреев. Сказание читают вслух по специальному рукописному пергаментному свитку, и эта традиция является одной из основных для Пурима. Во время праздничной трапезы евреи по традиции также напиваются допьяна в память о пире, во время которого Эстер убедила царя отменить свой указ об уничтожении евреев и позволить им защищаться.
В еврейской общине России отмечают, что все санитарные меры в связи с пандемией коронавируса будут соблюдаться, при этом масштаб проводимых общественных мероприятий будет сужен. Верующих не осудят, если они решать провести этот праздник дома.