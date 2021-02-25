Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210225/purim-1598897755.html
Евреи отмечают самый веселый иудейский праздник Пурим
Евреи отмечают самый веселый иудейский праздник Пурим
Еврейская община России в четверг вечером начинает праздновать Пурим - самый веселый праздник в иудаизме, посвященный чудесному спасению еврейского народа от... РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-25T12:24
2021-02-25T12:24
религия и мировоззрение
россия
новости - религия и мировоззрение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151545/38/1515453809_0:307:3078:2038_1920x0_80_0_0_1a12a405c32fbef9069a92a04b89eb45.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Еврейская община России в четверг вечером начинает праздновать Пурим - самый веселый праздник в иудаизме, посвященный чудесному спасению еврейского народа от истребления во времена персидского рабства.Этому празднику более 2,5 тысячи лет, он начинается на закате солнца в четверг и заканчивается в пятницу вечером. В это время принято веселиться и устраивать особые карнавальные, театральные представления с угощением - пуримшпили. Также по иудейской традиции на Пурим нужно посылать подарки друг другу и давать подаяние бедным. Еврейские семьи в этот день угощают родных и близких выпечкой.Предание гласит, что персидский царедворец Аман пожелал уничтожить весь еврейский народ из-за того, что еврей Мордехай, проживавший в столице Персии, не преклонил перед ним колена. Клеветой и обманом вельможа убедил царя Ахашвероша подписать указ, позволявший осуществить его план. Чтобы определить день для осуществления своего кровавого плана, Аман бросал жребий (на аккадском языке "пуру") - именно отсюда и происходит название праздника Пурим.Спасла еврейский народ храбрая царица Эстер, жена Ахашвероша и племянница Мордехая, рассказав царю о настоящих планах Амана и убедив позволить иудеям защищать себя. В результате еврейский народ был спасен. Сын Ахашвероша и Эстер - Дарий II впоследствии восстановил Иерусалимский храм, разрушенный вавилонским правителем Навуходоносором в 423 году до нашей эры.Накануне Пурима иудеи держат пост ("пост Эстер") и отправляются в синагогу на чтение Свитка Эстер - части Танаха (еврейской Библии), рассказывающую историю о спасении евреев. Сказание читают вслух по специальному рукописному пергаментному свитку, и эта традиция является одной из основных для Пурима. Во время праздничной трапезы евреи по традиции также напиваются допьяна в память о пире, во время которого Эстер убедила царя отменить свой указ об уничтожении евреев и позволить им защищаться.В еврейской общине России отмечают, что все санитарные меры в связи с пандемией коронавируса будут соблюдаться, при этом масштаб проводимых общественных мероприятий будет сужен. Верующих не осудят, если они решать провести этот праздник дома.
https://ria.ru/20210126/ravvin-1594675305.html
https://ria.ru/20210215/kashrut-1597548145.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/151545/38/1515453809_0:0:2726:2044_1920x0_80_0_0_c3112df8e300e42215c08621a7253b5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости - религия и мировоззрение

Евреи отмечают самый веселый иудейский праздник Пурим

12:24 25.02.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой Кабинета министров ИзраиляГоменташ ("уши Амана") - традиционное угощение на Пурим
Гоменташ (уши Амана) - традиционное угощение на Пурим - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой Кабинета министров Израиля
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Еврейская община России в четверг вечером начинает праздновать Пурим - самый веселый праздник в иудаизме, посвященный чудесному спасению еврейского народа от истребления во времена персидского рабства.
Этому празднику более 2,5 тысячи лет, он начинается на закате солнца в четверг и заканчивается в пятницу вечером. В это время принято веселиться и устраивать особые карнавальные, театральные представления с угощением - пуримшпили. Также по иудейской традиции на Пурим нужно посылать подарки друг другу и давать подаяние бедным. Еврейские семьи в этот день угощают родных и близких выпечкой.
Предание гласит, что персидский царедворец Аман пожелал уничтожить весь еврейский народ из-за того, что еврей Мордехай, проживавший в столице Персии, не преклонил перед ним колена. Клеветой и обманом вельможа убедил царя Ахашвероша подписать указ, позволявший осуществить его план. Чтобы определить день для осуществления своего кровавого плана, Аман бросал жребий (на аккадском языке "пуру") - именно отсюда и происходит название праздника Пурим.
президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 17:55Религия и мировоззрение
Раввин Борода вступил в совет Фонда помощи детям с редкими заболеваниями
Спасла еврейский народ храбрая царица Эстер, жена Ахашвероша и племянница Мордехая, рассказав царю о настоящих планах Амана и убедив позволить иудеям защищать себя. В результате еврейский народ был спасен. Сын Ахашвероша и Эстер - Дарий II впоследствии восстановил Иерусалимский храм, разрушенный вавилонским правителем Навуходоносором в 423 году до нашей эры.
Накануне Пурима иудеи держат пост ("пост Эстер") и отправляются в синагогу на чтение Свитка Эстер - части Танаха (еврейской Библии), рассказывающую историю о спасении евреев. Сказание читают вслух по специальному рукописному пергаментному свитку, и эта традиция является одной из основных для Пурима. Во время праздничной трапезы евреи по традиции также напиваются допьяна в память о пире, во время которого Эстер убедила царя отменить свой указ об уничтожении евреев и позволить им защищаться.
В еврейской общине России отмечают, что все санитарные меры в связи с пандемией коронавируса будут соблюдаться, при этом масштаб проводимых общественных мероприятий будет сужен. Верующих не осудят, если они решать провести этот праздник дома.
Главный раввин России Берл Лазар - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 15:48Религия и мировоззрение
Раввин Лазар проверил заводы, производящие кошерную пищу для Европы
 
Религия и мировоззрениеРоссияНовости - Религия и мировоззрение
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:50Звезда "Ворониных" раскрыла зарплаты российских актеров
05:45Глава Пентагона рассказал подробности нанесенного в Сирии удара
05:42Названы сроки процедуры одобрения вакцины "Спутник V" в Евросоюзе
05:27Эксперты рассказали, как вывести финансовую пирамиду на чистую воду
05:04Amnesty International обвинила эритрейских военных в массовом убийстве
04:56Пушков назвал условие начала развала НАТО
04:39Покинувшие КНДР на самодельной дрезине дипломаты вылетели в Москву
04:10Климатолог объяснил, почему зима оказалась холодной
04:04Спрогнозирована безработица в России в 2022 году
03:54Экс-начальнице хабаровского отделения Почты России грозит срок за хищение
03:54Продажи музыки Daft Punk резко возросли после объявления о распаде дуэта
03:49Врачи объяснили, что делать заболевшим после первой прививки от COVID-19
03:41Эпидемиолог оценила динамику заболеваемости COVID-19 в России
03:38Водителей предупредили о неожиданной опасности оттепели для автомобиля
03:36Пентагон назвал цель удара США по Сирии
03:31Исследование показало, сколько россиян готовы вакцинироваться от COVID-19
03:22Эксперт оценил разрушительное влияние майнинга биткоина на климат
03:16Роскосмос допустил возможность создания Российской орбитальной станции
03:15Адвокат рассказал, как мошенники наживаются на ипотечниках
03:11В Приморье полиция остановила пьяного водителя стрельбой в воздух
Лента новостейМолния