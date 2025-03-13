https://ria.ru/20250313/protesty-2004657364.html

СМИ: пенсионерка ударилась головой об асфальт на протестах в Буэнос-Айресе

СМИ: пенсионерка ударилась головой об асфальт на протестах в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 13.03.2025

СМИ: пенсионерка ударилась головой об асфальт на протестах в Буэнос-Айресе

Полицейский толкнул пенсионерку во время акции протеста в центре Буэнос-Айреса в Аргентине, она упала на асфальт и сильно ударилась головой, сообщает газета... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T02:46:00+03:00

2025-03-13T02:46:00+03:00

2025-03-13T11:16:00+03:00

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буэнос-айрес (город)

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Полицейский толкнул пенсионерку во время акции протеста в центре Буэнос-Айреса в Аргентине, она упала на асфальт и сильно ударилась головой, сообщает газета Pagina 12. Как отмечает издание, на видео, распространяющемся в социальных сетях, видно, как пенсионерка подходит к полицейскому, который разворачивается и толкает её. Предположительно, 87-летняя женщина стала первой пострадавшей в ходе протестов. "Пенсионерка падает на землю и остается лежать, не в силах пошевелиться из-за сильного удара головой", - говорится в публикации. Ранее газета Nacion сообщала о шести пострадавших. По данным телеканала TN, во время акции задержаны более 100 человек. В среду в центре аргентинской столицы, у здания конгресса, прошла акция протеста, в которой участвовали пенсионеры, выступающие за улучшение условий их жизни, и пришедшие поддержать их болельщики из многих футбольных клубов страны. На площади и прилегающих улицах собрались около 2 тысяч человек. Пенсионеры недовольны низким уровнем пенсий, протестуют они также из-за дороговизны жизни. В настоящий момент, как передаёт корреспондент РИА Новости, акция завершилась.

https://ria.ru/20250313/protesty-2004643299.html

https://ria.ru/20250312/politsiya-2004640439.html

буэнос-айрес (город)

аргентина

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в мире, буэнос-айрес (город), аргентина