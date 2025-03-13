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Акция протеста в центре Буэнос-Айреса завершилась - РИА Новости, 13.03.2025
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01:45 13.03.2025 (обновлено: 11:13 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/protest-2004647088.html
Акция протеста в центре Буэнос-Айреса завершилась
Акция протеста в центре Буэнос-Айреса завершилась - РИА Новости, 13.03.2025
Акция протеста в центре Буэнос-Айреса завершилась
Протест футбольных болельщиков, поддерживающих пенсионеров, завершился в Буэнос-Айресе, участники покидают улицы близ конгресса, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T01:45:00+03:00
2025-03-13T11:13:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 мар - РИА Новости. Протест футбольных болельщиков, поддерживающих пенсионеров, завершился в Буэнос-Айресе, участники покидают улицы близ конгресса, передает корреспондент РИА Новости. На акцию пришло несколько тысяч человек. Изначально она планировалась пенсионерами, которые периодически приходят к зданию конгресса, чтобы выступить против политики властей и потребовать лучших условий жизни. Однако к ним в эту среду присоединились футбольные болельщики. Фанаты решили поддержать пенсионеров, мотивируя свое участие тем, что полиция в их лице найдет более достойных "противников", чем в лице пожилых людей. Акция созывалась в соцсетях. Столкновения с полицией начались практически с самого начала манифестации. Позднее отдельные стычки переросли в беспорядки. Протестующие, в основном молодые люди, кидали в полицию палки, бутылки и камни. Полиция задействовала слезоточивый газ, водомёты. Оттеснив протестующих непосредственно с площади конгресса, правоохранители на мотоциклах преследовали отдельные группы по соседним улицам. Протестующие продолжали оказывать сопротивление - пытались строить баррикады, подожгли полицейский автомобиль, мусорные баки. Одна из главных улиц столицы, соединяющая конгресс и дом правительства, проспект 25 Мая, была заполнена газом, черным дымом и убегающим людьми. Разгоняли протестующих и у дома правительства. Там дежурили усиленные наряды полиции, водомёты. В настоящее время ситуация на улицах Буэнос-Айреса спокойная. Службы города приступили к устранению последствий беспорядков.
https://ria.ru/20250216/argentina-1999640254.html
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в мире, буэнос-айрес (город)
В мире, Буэнос-Айрес (город)
Акция протеста в центре Буэнос-Айреса завершилась

Акция протеста в поддержку пенсионеров в центре Буэнос-Айреса завершилась

© РИА Новости/Дарья Станиславец Акция протеста в поддержку пенсионеров в Буэнос-Айресе. 12 марта 2025
Акция протеста в поддержку пенсионеров в Буэнос-Айресе. 12 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости/Дарья Станиславец
Акция протеста в поддержку пенсионеров в Буэнос-Айресе. 12 марта 2025
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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 мар - РИА Новости. Протест футбольных болельщиков, поддерживающих пенсионеров, завершился в Буэнос-Айресе, участники покидают улицы близ конгресса, передает корреспондент РИА Новости.
На акцию пришло несколько тысяч человек. Изначально она планировалась пенсионерами, которые периодически приходят к зданию конгресса, чтобы выступить против политики властей и потребовать лучших условий жизни. Однако к ним в эту среду присоединились футбольные болельщики. Фанаты решили поддержать пенсионеров, мотивируя свое участие тем, что полиция в их лице найдет более достойных "противников", чем в лице пожилых людей. Акция созывалась в соцсетях.
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Столкновения с полицией начались практически с самого начала манифестации. Позднее отдельные стычки переросли в беспорядки.
Протестующие, в основном молодые люди, кидали в полицию палки, бутылки и камни. Полиция задействовала слезоточивый газ, водомёты. Оттеснив протестующих непосредственно с площади конгресса, правоохранители на мотоциклах преследовали отдельные группы по соседним улицам.
Протестующие продолжали оказывать сопротивление - пытались строить баррикады, подожгли полицейский автомобиль, мусорные баки. Одна из главных улиц столицы, соединяющая конгресс и дом правительства, проспект 25 Мая, была заполнена газом, черным дымом и убегающим людьми.
Разгоняли протестующих и у дома правительства. Там дежурили усиленные наряды полиции, водомёты.
В настоящее время ситуация на улицах Буэнос-Айреса спокойная. Службы города приступили к устранению последствий беспорядков.
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