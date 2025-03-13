https://ria.ru/20250313/protest-2004647088.html

Акция протеста в центре Буэнос-Айреса завершилась

Акция протеста в центре Буэнос-Айреса завершилась - РИА Новости, 13.03.2025

Акция протеста в центре Буэнос-Айреса завершилась

Протест футбольных болельщиков, поддерживающих пенсионеров, завершился в Буэнос-Айресе, участники покидают улицы близ конгресса, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T01:45:00+03:00

2025-03-13T01:45:00+03:00

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в мире

буэнос-айрес (город)

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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 мар - РИА Новости. Протест футбольных болельщиков, поддерживающих пенсионеров, завершился в Буэнос-Айресе, участники покидают улицы близ конгресса, передает корреспондент РИА Новости. На акцию пришло несколько тысяч человек. Изначально она планировалась пенсионерами, которые периодически приходят к зданию конгресса, чтобы выступить против политики властей и потребовать лучших условий жизни. Однако к ним в эту среду присоединились футбольные болельщики. Фанаты решили поддержать пенсионеров, мотивируя свое участие тем, что полиция в их лице найдет более достойных "противников", чем в лице пожилых людей. Акция созывалась в соцсетях. Столкновения с полицией начались практически с самого начала манифестации. Позднее отдельные стычки переросли в беспорядки. Протестующие, в основном молодые люди, кидали в полицию палки, бутылки и камни. Полиция задействовала слезоточивый газ, водомёты. Оттеснив протестующих непосредственно с площади конгресса, правоохранители на мотоциклах преследовали отдельные группы по соседним улицам. Протестующие продолжали оказывать сопротивление - пытались строить баррикады, подожгли полицейский автомобиль, мусорные баки. Одна из главных улиц столицы, соединяющая конгресс и дом правительства, проспект 25 Мая, была заполнена газом, черным дымом и убегающим людьми. Разгоняли протестующих и у дома правительства. Там дежурили усиленные наряды полиции, водомёты. В настоящее время ситуация на улицах Буэнос-Айреса спокойная. Службы города приступили к устранению последствий беспорядков.

https://ria.ru/20250216/argentina-1999640254.html

https://ria.ru/20250312/fanaty-2004639902.html

буэнос-айрес (город)

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в мире, буэнос-айрес (город)