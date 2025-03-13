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Премьер Чехии призвал не препятствовать долгосрочному миру на Украине - РИА Новости, 13.03.2025
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19:29 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/premer-2004853894.html
Премьер Чехии призвал не препятствовать долгосрочному миру на Украине
Премьер Чехии призвал не препятствовать долгосрочному миру на Украине - РИА Новости, 13.03.2025
Премьер Чехии призвал не препятствовать долгосрочному миру на Украине
Каждый шаг, ведущий к долгосрочному миру на Украине, следует приветствовать или, по крайней мере, не препятствовать ему, заявил в четверг чешский премьер Петр... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:29:00+03:00
2025-03-13T19:29:00+03:00
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ПРАГА, 13 мар – РИА Новости. Каждый шаг, ведущий к долгосрочному миру на Украине, следует приветствовать или, по крайней мере, не препятствовать ему, заявил в четверг чешский премьер Петр Фиала в связи с переговорами о прекращении огня на Украине. "Каждый шаг, ведущий к долгосрочному миру, следует приветствовать или, по крайней мере, не препятствовать ему. Фиала считает, что нужно дождаться результатов переговоров по ситуации на Украине, но основным условием остается обеспечение долгосрочной безопасности в Европе", - передает агентство ЧТК слова чешского премьера, сказанные в интервью изданию Blesk. По словам Фиалы, напряженная международная обстановка и консенсус на уровне стран ЕС играли главную роль в решении чешского правительства повысить постепенно расходы на оборонные нужды с нынешних 2% ВВП до 3% ВВП к 2030 году. При этом он считает, что не следует излишне запугивать сограждан. "Неправда, что им непосредственно угрожает опасность", - отметил Фиала. Чешский премьер пригласил на встречу в четверг лидеров всех парламентских партий страны для обсуждения вопросов обороны и безопасности, однако представители двух оппозиционных движений, ANO ("Акция недовольных граждан") и SPD ("Свобода и прямая демократия"), отказались в ней участвовать. "Они восприняли эту встречу как составную часть предвыборной кампании (в сентябре 2025 года в Чехии состоятся очередные парламентские выборы – ред.), поэтому решили не участвовать в совещании", - отметил Фиала. В свою очередь, лидер ANO, экс-премьер Андрей Бабиш призвал премьера провести открытые дебаты в нижней палате парламента на тему развития национальных вооруженных сил, чтобы, по словам Бабиша, все сограждане знали о ситуации в сфере обороны и безопасности страны. Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России. Он также назвал это перемирие ничем иным, как временной передышкой для украинских военных. Ушаков напомнил, что Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы. Он отметил, что официальную позицию по отношению к предложенному США временному перемирию на Украине сформулирует президент РФ Владимир Путин.
https://ria.ru/20241117/miting-1984275256.html
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в мире, украина, сша, россия, петр фиала, андрей бабиш, юрий ушаков, евросоюз
В мире, Украина, США, Россия, Петр Фиала, Андрей Бабиш, Юрий Ушаков, Евросоюз
Премьер Чехии призвал не препятствовать долгосрочному миру на Украине

Фиала: надо приветствовать каждый шаг, ведущий к долгосрочному миру на Украине

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Чешской Республики Петр Фиала
Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала. Архивное фото
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ПРАГА, 13 мар – РИА Новости. Каждый шаг, ведущий к долгосрочному миру на Украине, следует приветствовать или, по крайней мере, не препятствовать ему, заявил в четверг чешский премьер Петр Фиала в связи с переговорами о прекращении огня на Украине.
"Каждый шаг, ведущий к долгосрочному миру, следует приветствовать или, по крайней мере, не препятствовать ему. Фиала считает, что нужно дождаться результатов переговоров по ситуации на Украине, но основным условием остается обеспечение долгосрочной безопасности в Европе", - передает агентство ЧТК слова чешского премьера, сказанные в интервью изданию Blesk.
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По словам Фиалы, напряженная международная обстановка и консенсус на уровне стран ЕС играли главную роль в решении чешского правительства повысить постепенно расходы на оборонные нужды с нынешних 2% ВВП до 3% ВВП к 2030 году. При этом он считает, что не следует излишне запугивать сограждан.
"Неправда, что им непосредственно угрожает опасность", - отметил Фиала.
Чешский премьер пригласил на встречу в четверг лидеров всех парламентских партий страны для обсуждения вопросов обороны и безопасности, однако представители двух оппозиционных движений, ANO ("Акция недовольных граждан") и SPD ("Свобода и прямая демократия"), отказались в ней участвовать.
"Они восприняли эту встречу как составную часть предвыборной кампании (в сентябре 2025 года в Чехии состоятся очередные парламентские выборы – ред.), поэтому решили не участвовать в совещании", - отметил Фиала.
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В свою очередь, лидер ANO, экс-премьер Андрей Бабиш призвал премьера провести открытые дебаты в нижней палате парламента на тему развития национальных вооруженных сил, чтобы, по словам Бабиша, все сограждане знали о ситуации в сфере обороны и безопасности страны.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России. Он также назвал это перемирие ничем иным, как временной передышкой для украинских военных. Ушаков напомнил, что Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы. Он отметил, что официальную позицию по отношению к предложенному США временному перемирию на Украине сформулирует президент РФ Владимир Путин.
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