Экс-советник Пентагона призвал учесть сильную позицию России в переговорах
Полковник Макгрегор: Россия дисциплинирована и может остановиться в любой момент
Дуглас Макгрегор. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Переговорщики по Украине должны учитывать, что, в отличие от Киева, который ведет себя как изгой, россияне дисциплинированы и могут остановиться в любой момент, считает экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор.
"Россияне высокоорганизованы, дисциплинированы и могут остановиться в любой момент, украинцы не в этой категории. Сейчас они действуют как организация-изгой. На это следует обратить пристальное внимание, пока продолжаются переговоры о прекращении огня", - написал Макгрегор в соцсети Х.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России. Он также назвал это перемирие ничем иным, как временной передышкой для украинских военных. Ушаков напомнил что Россия стремится к долгосрочному мирному урегулированию по Украине, которое учитывает интересы и озабоченности Москвы. Он отметил, что официальную позицию по отношению к предложенному США временному перемирию на Украине сформулирует президент РФ Владимир Путин.