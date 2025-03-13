https://ria.ru/20250313/pogransluzhba-2004818547.html

В Польше заявили о росте числа нелегальных мигрантов на границе

В Польше заявили о росте числа нелегальных мигрантов на границе - РИА Новости, 13.03.2025

В Польше заявили о росте числа нелегальных мигрантов на границе

Польские пограничники за сутки зафиксировали около 100 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы, что свидетельствует о росте нелегальной... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T17:58:00+03:00

2025-03-13T17:58:00+03:00

2025-03-13T17:58:00+03:00

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ВАРШАВА, 13 мар – РИА Новости. Польские пограничники за сутки зафиксировали около 100 попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы, что свидетельствует о росте нелегальной миграции в весенний сезон, сообщила пограничная охрана страны. "За последние 24 часа было зафиксировано наибольшее количество попыток незаконного пересечения границы с начала года", - рассказала агентству PAP пресс-секретарь Подляского пограничного управления Катажина Зданович. По ее словам, мигранты пытались пересечь границу в районе Крынки, Пласки, Михалува и Мельника. Зданович отметила, что это были попытки как преодоления технического заграждения, так и пересечения пограничных рек. Она также сообщила, что люди, которым не удалось добраться до польской стороны, забрасывали польские патрули камнями. В прошлый вторник границу пытались пересечь более 70 человек, а за выходные — более 120 человек. Как отметила Зданович, "за первые почти две недели марта было совершено более 500 попыток". Для сравнения, в январе было зафиксировано более 200 попыток, а за весь февраль — около 500. По данным Пограничной службы, увеличение числа попыток связано с изменением погоды. "Каждый год мы видим, что с приходом весны таких попыток становится больше", - сказала Зданович. По ее словам, попытки предпринимаются по всей протяженности польско-белорусской границы в Подляском воеводстве. Пограничники также сообщают о попытках разрушить стальное заграждение. В прошлый вторник, как видно на видео, опубликованном пограничной службой, люди на белорусской стороне границы пытались перерезать стальные прутья. По данным польской пограничной службы, с начала года более 1,2 тысячи человек пытались нелегально пересечь польско-белорусскую границу. Они приезжают в основном из Пакистана, Афганистана, Сомали, Ирана, Эфиопии и Эритреи. В прошлом году Подляская пограничная охрана зарегистрировала более 30 тысяч таких попыток. Их стало меньше во второй половине года после введения буферной зоны и в местах модернизации пограничного заграждения. В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопилось несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20250310/polsha-2004144127.html

https://ria.ru/20250104/polsha-1992488283.html

https://ria.ru/20241218/nelegal-1989894582.html

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в мире, польша, минск, белоруссия, александр лукашенко, евросоюз