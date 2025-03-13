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На Западе сделали прогноз по перемирию после заявления Путина по Украине - РИА Новости, 13.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:07 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/peremirie-2004879972.html
На Западе сделали прогноз по перемирию после заявления Путина по Украине
На Западе сделали прогноз по перемирию после заявления Путина по Украине - РИА Новости, 13.03.2025
На Западе сделали прогноз по перемирию после заявления Путина по Украине
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович спрогнозировал значительное продвижение в вопросах достижения перемирия на Украине после... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T22:07:00+03:00
2025-03-13T22:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович спрогнозировал значительное продвижение в вопросах достижения перемирия на Украине после заявления президента России Владимира Путина о готовности к прекращению огня. Об этом он написал в соцсети Х."В ближайшие дни будет достигнут серьезный прогресс в вопросах прекращения огня. Вы увидите, как усиливается паника у разжигателей войны по мере того, как они осознают происходящее", — говорится в публикации.В четверг российский лидер на пресс-конференции после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что у него возникли некоторые вопросы к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие с Украиной. Глава государства рассказал, что в целом поддерживает идею прекращения огня, однако есть целый ряд нюансов, которые важно предусмотреть.Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, России необходимо долгосрочное урегулирование украинского конфликта, а не передышка.Президент США Дональд Трамп назвал слова президента России о возможности прекращения огня на Украине многообещающими. Он добавил, что с удовольствием встретится с Путиным и поговорит.Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций Украины и США. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Украины и Штатов по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Вашингтон немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.В начале марта прошел саммит европейских стран в Лондоне, на котором обсуждалась ситуация на Украине и возможности усиления обороноспособности Европы. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон готов разместить вооруженные силы на Украине и использовать авиацию для урегулирования конфликта. Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, заявлял, что считает ошибкой открытый отказ Европы в самом начале конфликта от возможности размещения войск на Украине.
https://ria.ru/20250313/peremirie-2004877080.html
https://ria.ru/20250313/ukraina-2004821406.html
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в мире, украина, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Путин
На Западе сделали прогноз по перемирию после заявления Путина по Украине

Аналитик Кошкович спрогнозировал скорый прогресс по перемирию на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович спрогнозировал значительное продвижение в вопросах достижения перемирия на Украине после заявления президента России Владимира Путина о готовности к прекращению огня. Об этом он написал в соцсети Х.
"В ближайшие дни будет достигнут серьезный прогресс в вопросах прекращения огня. Вы увидите, как усиливается паника у разжигателей войны по мере того, как они осознают происходящее", — говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Во Франции задались вопросом после слов Путина о перемирии на Украине
Вчера, 21:30
В четверг российский лидер на пресс-конференции после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что у него возникли некоторые вопросы к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие с Украиной. Глава государства рассказал, что в целом поддерживает идею прекращения огня, однако есть целый ряд нюансов, которые важно предусмотреть.
Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, России необходимо долгосрочное урегулирование украинского конфликта, а не передышка.
Президент США Дональд Трамп назвал слова президента России о возможности прекращения огня на Украине многообещающими. Он добавил, что с удовольствием встретится с Путиным и поговорит.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
В США резко высказались об Украине после переговоров
Вчера, 18:09
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций Украины и США. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Украины и Штатов по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Вашингтон немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.
В начале марта прошел саммит европейских стран в Лондоне, на котором обсуждалась ситуация на Украине и возможности усиления обороноспособности Европы. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон готов разместить вооруженные силы на Украине и использовать авиацию для урегулирования конфликта. Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, заявлял, что считает ошибкой открытый отказ Европы в самом начале конфликта от возможности размещения войск на Украине.
Российские силы освободили промышленную зону Суджи в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
СМИ неожиданно охарактеризовали операцию "Поток" в Курской области
Вчера, 20:11
 
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