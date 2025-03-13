На Западе сделали прогноз по перемирию после заявления Путина по Украине
Аналитик Кошкович спрогнозировал скорый прогресс по перемирию на Украине
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович спрогнозировал значительное продвижение в вопросах достижения перемирия на Украине после заявления президента России Владимира Путина о готовности к прекращению огня. Об этом он написал в соцсети Х.
"В ближайшие дни будет достигнут серьезный прогресс в вопросах прекращения огня. Вы увидите, как усиливается паника у разжигателей войны по мере того, как они осознают происходящее", — говорится в публикации.
В четверг российский лидер на пресс-конференции после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что у него возникли некоторые вопросы к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие с Украиной. Глава государства рассказал, что в целом поддерживает идею прекращения огня, однако есть целый ряд нюансов, которые важно предусмотреть.
Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, России необходимо долгосрочное урегулирование украинского конфликта, а не передышка.
Президент США Дональд Трамп назвал слова президента России о возможности прекращения огня на Украине многообещающими. Он добавил, что с удовольствием встретится с Путиным и поговорит.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций Украины и США. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Украины и Штатов по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Вашингтон немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.
В начале марта прошел саммит европейских стран в Лондоне, на котором обсуждалась ситуация на Украине и возможности усиления обороноспособности Европы. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Лондон готов разместить вооруженные силы на Украине и использовать авиацию для урегулирования конфликта. Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, заявлял, что считает ошибкой открытый отказ Европы в самом начале конфликта от возможности размещения войск на Украине.