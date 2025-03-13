https://ria.ru/20250313/peremirie-2004872622.html

На Западе оценили слова Путина о перемирии на Украине

На Западе оценили слова Путина о перемирии на Украине - РИА Новости, 13.03.2025

На Западе оценили слова Путина о перемирии на Украине

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен восхитился заявлением президента России Владимира Путина о прекращении огня на Украине. Об этом он написал в РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T20:54:00+03:00

2025-03-13T20:54:00+03:00

2025-03-13T20:54:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен восхитился заявлением президента России Владимира Путина о прекращении огня на Украине. Об этом он написал в соцсети Х."Мастерский ход со стороны президента Путина. Но еще предстоит пройти долгий путь", — говорится в публикации.Ранее в четверг российский лидер на пресс-конференции после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что у него возникли некоторые вопросы к тому, как будет организовано гипотетическое перемирие с Украиной. Глава государства рассказал, что в целом поддерживает идею прекращения огня, однако есть целый ряд нюансов, которые важно предусмотреть.Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, России необходимо долгосрочное урегулирование украинского конфликта, а не передышка.Во вторник в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. С американской стороны в них участвовали госсекретарь Марко Рубио и помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц, с другой — министр иностранных дел Андрей Сибига, руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров.Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Украины и Штатов по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Вашингтон немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.

https://ria.ru/20250313/ukraina-2004821406.html

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