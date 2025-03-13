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На Западе рассказали, что скрывает за собой перемирие на Украине - РИА Новости, 13.03.2025
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17:07 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/peremirie-2004801296.html
На Западе рассказали, что скрывает за собой перемирие на Украине
На Западе рассказали, что скрывает за собой перемирие на Украине - РИА Новости, 13.03.2025
На Западе рассказали, что скрывает за собой перемирие на Украине
США и Европа воспользуются 30-дневным перемирием для вооружения Украины, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своей статье на... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T17:07:00+03:00
2025-03-13T17:07:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. США и Европа воспользуются 30-дневным перемирием для вооружения Украины, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своей статье на Substack."Это соглашение не предусматривает никаких политических решений и, скорее всего, будет использовано американцами и европейцами для переброски на Украину новых вооружений", — указал Дизен.Эксперт также предупредил, что Великобритания за время прекращения огня может разместить свои войска на территории Украины, на что, по его мнению, указывают заявления Лондона.Помощник главы государства Юрий Ушаков в четверг заявил, что России необходимо долгосрочное урегулирование украинского конфликта, а не передышка.Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
https://ria.ru/20250313/zakharova-2004767050.html
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в мире, украина, сша, киев, юрий ушаков, россия, великобритания
В мире, Украина, США, Киев, Юрий Ушаков, Россия, Великобритания
На Западе рассказали, что скрывает за собой перемирие на Украине

Дизен: США и Европа воспользуются 30-дневным перемирием для вооружения Украины

© Getty Images / Anadolu/Wolfgang SchwanУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Getty Images / Anadolu/Wolfgang Schwan
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. США и Европа воспользуются 30-дневным перемирием для вооружения Украины, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своей статье на Substack.
«
"Это соглашение не предусматривает никаких политических решений и, скорее всего, будет использовано американцами и европейцами для переброски на Украину новых вооружений", — указал Дизен.
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Эксперт также предупредил, что Великобритания за время прекращения огня может разместить свои войска на территории Украины, на что, по его мнению, указывают заявления Лондона.
Помощник главы государства Юрий Ушаков в четверг заявил, что России необходимо долгосрочное урегулирование украинского конфликта, а не передышка.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
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