https://ria.ru/20250313/peremirie-2004801296.html

На Западе рассказали, что скрывает за собой перемирие на Украине

На Западе рассказали, что скрывает за собой перемирие на Украине - РИА Новости, 13.03.2025

На Западе рассказали, что скрывает за собой перемирие на Украине

США и Европа воспользуются 30-дневным перемирием для вооружения Украины, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своей статье на... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T17:07:00+03:00

2025-03-13T17:07:00+03:00

2025-03-13T17:07:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. США и Европа воспользуются 30-дневным перемирием для вооружения Украины, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своей статье на Substack."Это соглашение не предусматривает никаких политических решений и, скорее всего, будет использовано американцами и европейцами для переброски на Украину новых вооружений", — указал Дизен.Эксперт также предупредил, что Великобритания за время прекращения огня может разместить свои войска на территории Украины, на что, по его мнению, указывают заявления Лондона.Помощник главы государства Юрий Ушаков в четверг заявил, что России необходимо долгосрочное урегулирование украинского конфликта, а не передышка.Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.

https://ria.ru/20250313/zakharova-2004767050.html

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украина

сша

киев

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в мире, украина, сша, киев, юрий ушаков, россия, великобритания