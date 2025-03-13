https://ria.ru/20250313/patrushev-2004659766.html

Военные угрозы со стороны европейских стран будут расти, заявил Патрушев

Военные угрозы со стороны европейских стран будут расти, заявил Патрушев - РИА Новости, 13.03.2025

Военные угрозы со стороны европейских стран будут расти, заявил Патрушев

Военные угрозы со стороны европейских стран НАТО будут только расти, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T07:05:00+03:00

2025-03-13T07:05:00+03:00

2025-03-13T07:15:00+03:00

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Военные угрозы со стороны европейских стран НАТО будут только расти, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Североатлантический альянс традиционно использует угрозы в качестве основного инструмента межгосударственных отношений, европейское крыло НАТО продолжает проводить свою политику блокирования России в Балтийском регионе, пренебрегая восстановлением диалога между Москвой и Вашингтоном, отметил Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона". "Судя по итогам недавнего саммита Евросоюза, принявшего решение о масштабной милитаризации Европы, военные угрозы будут только возрастать", - сказал Патрушев. Ранее лидеры ЕС на специальном саммите в Брюсселе принципиально поддержали предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, получившее название "перевооружение Европы", и которое может стоить порядка 800 миллиардов евро. Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Фон дер Ляйен также обещала представить конкретные предложения в рамках этой инициативы до очередного саммита ЕС 20-21 марта. Евросоюз позиционирует Россию как своего главного противника, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти намерения ЕК. Песков не исключил, что на фоне обсуждения развития оборонного сектора в ЕС у Москвы возникнет необходимость принятия ответных мер для обеспечения безопасности.

https://ria.ru/20250218/patrushev-1999971586.html

https://ria.ru/20250313/finljandija-2004659341.html

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россия, москва, николай патрушев, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, евросоюз, нато, еврокомиссия