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В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты
В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 13.03.2025
В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Калуги сняты в 6.25 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T06:47:00+03:00
2025-03-13T06:47:00+03:00
2025-03-13T06:47:00+03:00
калуга
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саратов
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Калуги сняты в 6.25 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.Ранее Кореняко сообщал о введении временных ограничений в аэропортах Калуги, Саратова и Волгограда для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Ограничения в аэропорту Саратова были сняты в 2.30 мск. Позднее, в 6.00 мск, ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты в аэропорту Волгограда."В аэропорту Калуга (Грабцево) ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в 06.25 мск", - написал он в своем Telegram-канале.
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калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), саратов, волгоград
Калуга, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Саратов, Волгоград
В аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты
Росавиация: в аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты