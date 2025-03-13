https://ria.ru/20250313/ogranicheniya-2004658055.html

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 13.03.2025

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда сняты в 6.00 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T06:39:00+03:00

2025-03-13T06:39:00+03:00

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волгоград

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

саратов

калуга

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда сняты в 6.00 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.Ранее Кореняко сообщал о введении временных ограничений в аэропортах Калуги, Саратова и Волгограда для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Ограничения в аэропорту Саратова были сняты в 2.30 мск."В аэропорту Волгоград (Гумрак) в 06.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250311/domodedovo-2004258574.html

волгоград

саратов

калуга

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волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), саратов, калуга