https://ria.ru/20250313/ogranicheniya-2004658055.html
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 13.03.2025
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда сняты в 6.00 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T06:39:00+03:00
2025-03-13T06:39:00+03:00
2025-03-13T06:42:00+03:00
волгоград
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саратов
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда сняты в 6.00 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.Ранее Кореняко сообщал о введении временных ограничений в аэропортах Калуги, Саратова и Волгограда для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Ограничения в аэропорту Саратова были сняты в 2.30 мск."В аэропорту Волгоград (Гумрак) в 06.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он в своем Telegram-канале.
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волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), саратов, калуга
Волгоград, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Саратов, Калуга
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты
Росавиация: в аэропорту Волгограда сняли ограничения на полеты