https://ria.ru/20250313/ogranicheniya-2004651696.html

В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты

В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 13.03.2025

В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты

Временные ограничения, вводившиеся для обеспечения безопасности полетов, сняты в 2.30 мск в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T03:39:00+03:00

2025-03-13T03:39:00+03:00

2025-03-13T03:39:00+03:00

саратов

калуга

волгоград

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939315596_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bb3c67e3889ab9a78c03a0db726a0235.jpg

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Временные ограничения, вводившиеся для обеспечения безопасности полетов, сняты в 2.30 мск в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ранее Кореняко сообщал о введении временных ограничений в аэропортах Калуги, Саратова и Волгограда для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. "В cаратовском аэропорту Гагарин в 02.30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250311/domodedovo-2004258574.html

саратов

калуга

волгоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

саратов, калуга, волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)