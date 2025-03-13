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В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты
В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 13.03.2025
В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты
Временные ограничения, вводившиеся для обеспечения безопасности полетов, сняты в 2.30 мск в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T03:39:00+03:00
2025-03-13T03:39:00+03:00
2025-03-13T03:39:00+03:00
саратов
калуга
волгоград
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Временные ограничения, вводившиеся для обеспечения безопасности полетов, сняты в 2.30 мск в аэропорту Саратова, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ранее Кореняко сообщал о введении временных ограничений в аэропортах Калуги, Саратова и Волгограда для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. "В cаратовском аэропорту Гагарин в 02.30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он в Telegram-канале.
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саратов, калуга, волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Саратов, Калуга, Волгоград, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты
Росавиация: в аэропорту Саратова сняли ограничения на полеты