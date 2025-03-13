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В Днепропетровской области заявили о повреждении критической инфраструктуры
В Днепропетровской области заявили о повреждении критической инфраструктуры - РИА Новости, 13.03.2025
В Днепропетровской области заявили о повреждении критической инфраструктуры
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает, что в результате взрывов поражены объекты критической инфраструктуры в... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T07:49:00+03:00
2025-03-13T07:49:00+03:00
2025-03-13T07:49:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак утверждает, что в результате взрывов поражены объекты критической инфраструктуры в нескольких городах региона, есть возгорания. Ранее телеканал "Общественное" сообщал о серии взрывов в Днепропетровске. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, удары нанесены по объектам критической инфраструктуры в нескольких городах Днепропетровской области. "Есть возгорания", - добавил чиновник. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250313/atacms-2004653397.html
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В Днепропетровской области заявили о повреждении критической инфраструктуры
Глава Днепропетровской ОВА Лысак заявил о повреждении критической инфраструктуры