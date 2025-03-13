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Россия предоставила сирийцам убежище на своей авиабазе, заявила Захарова - РИА Новости, 13.03.2025
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16:35 13.03.2025 (обновлено: 17:23 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/mid-2004791109.html
Россия предоставила сирийцам убежище на своей авиабазе, заявила Захарова
Россия предоставила сирийцам убежище на своей авиабазе, заявила Захарова - РИА Новости, 13.03.2025
Россия предоставила сирийцам убежище на своей авиабазе, заявила Захарова
Россия предоставила убежище на своей авиабазе Хмеймим в сирийской Латакии тем, кто спасался от погромов последних дней, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T16:35:00+03:00
2025-03-13T17:23:00+03:00
в мире
сирия
россия
латакия (город)
мария захарова
хмеймим
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Россия предоставила убежище на своей авиабазе Хмеймим в сирийской Латакии тем, кто спасался от погромов последних дней, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге. "Российская авиабаза Хмеймим открыла свои двери перед местными жителями, которые искали спасения от погромов. Они искали спасения, просто понимая, что это вопрос жизни и смерти. И наши военные приютили более восьми тысяч — это статистика на момент вчерашнего дня: более восьми тысяч, ближе к девяти тысячам — сирийцев. В основном речь идет о женщинах, детях", — пояснила Захарова.По ее словам, Москва обеспокоена развитием событий в САР и осуждает массовые расправы. Официальный представитель МИД также выразила соболезнования семьям погибших. "Мы действительно шокированы произошедшими в Сирии трагическими событиями. Жертвами стали ни в чем не повинные мирные, гражданские лица. Применение насилия в отношении мирного населения категорически неприемлемо. Оно не может быть ничем оправдано. Что касается наших оценок — они принципиальны", — подчеркнула она. Дипломат отметила, что Россия поддерживает контакты с действующими властями Сирии.&quot;Мы исходим из того, что действующие власти в Дамаске осознают и ответственность за обеспечение защиты и законных прав сограждан в Сирии вне зависимости от их религиозной принадлежности. Конечно, мы внимательно следим за их усилиями с выравниванием ситуации с правопорядком. Руководство Сирии публично подтвердило приверженность сохранению национального единства Сирии. Создана комиссия по установлению обстоятельств случившегося, и мы надеемся, что в ходе объективного расследования виновные будут установлены и понесут заслуженное наказание&quot;, — добавила она.В провинциях Латакия и Тартус 6 марта вспыхнули ожесточенные столкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными отрядами, выступающими против новой власти в Дамаске. По последним данным неправительственной организации "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR), за последние дни в прибрежных районах убиты 830 мирных жителей — представителей алавитской общины.Минобороны республики утверждает, что в этих столкновениях погиб 231 сотрудник силовых структур. Оно также объявило 10 марта о завершении силовой операции и стабилизации ситуации в провинциях.
https://ria.ru/20241208/siriya-1988005172.html
https://ria.ru/20250311/lavrov-2004316027.html
https://ria.ru/20250310/kreml-2004072941.html
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в мире, сирия, россия, латакия (город), мария захарова, хмеймим
В мире, Сирия, Россия, Латакия (город), Мария Захарова, Хмеймим
Россия предоставила сирийцам убежище на своей авиабазе, заявила Захарова

Захарова: РФ дала спасающимся от погромов сирийцам убежище на авиабазе Хмеймим

© AP Photo / Omar AlbamЖители Латакии на российской авиабазе Хмеймим. 11 марта 2025 года
Жители Латакии на российской авиабазе Хмеймим. 11 марта 2025 года - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© AP Photo / Omar Albam
Жители Латакии на российской авиабазе Хмеймим. 11 марта 2025 года
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Россия предоставила убежище на своей авиабазе Хмеймим в сирийской Латакии тем, кто спасался от погромов последних дней, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге.
"Российская авиабаза Хмеймим открыла свои двери перед местными жителями, которые искали спасения от погромов. Они искали спасения, просто понимая, что это вопрос жизни и смерти. И наши военные приютили более восьми тысяч — это статистика на момент вчерашнего дня: более восьми тысяч, ближе к девяти тысячам — сирийцев. В основном речь идет о женщинах, детях", — пояснила Захарова.
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По ее словам, Москва обеспокоена развитием событий в САР и осуждает массовые расправы. Официальный представитель МИД также выразила соболезнования семьям погибших.
"Мы действительно шокированы произошедшими в Сирии трагическими событиями. Жертвами стали ни в чем не повинные мирные, гражданские лица. Применение насилия в отношении мирного населения категорически неприемлемо. Оно не может быть ничем оправдано. Что касается наших оценок — они принципиальны", — подчеркнула она.
Дипломат отметила, что Россия поддерживает контакты с действующими властями Сирии.
«

"Мы исходим из того, что действующие власти в Дамаске осознают и ответственность за обеспечение защиты и законных прав сограждан в Сирии вне зависимости от их религиозной принадлежности. Конечно, мы внимательно следим за их усилиями с выравниванием ситуации с правопорядком. Руководство Сирии публично подтвердило приверженность сохранению национального единства Сирии. Создана комиссия по установлению обстоятельств случившегося, и мы надеемся, что в ходе объективного расследования виновные будут установлены и понесут заслуженное наказание", — добавила она.

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Минобороны республики утверждает, что в этих столкновениях погиб 231 сотрудник силовых структур. Оно также объявило 10 марта о завершении силовой операции и стабилизации ситуации в провинциях.
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