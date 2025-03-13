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У МИД нет информации о пострадавших в Сирии россиянах - РИА Новости, 13.03.2025
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15:03 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/mid-2004758654.html
У МИД нет информации о пострадавших в Сирии россиянах
У МИД нет информации о пострадавших в Сирии россиянах - РИА Новости, 13.03.2025
У МИД нет информации о пострадавших в Сирии россиянах
В Москве в настоящее время нет данных о том, пострадали ли россияне в столкновениях последних дней в сирийских провинциях Латакия и Тартус, заявила официальный... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T15:03:00+03:00
2025-03-13T15:03:00+03:00
в мире
латакия (город)
тартус (мухафаза)
сирия
мария захарова
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В Москве в настоящее время нет данных о том, пострадали ли россияне в столкновениях последних дней в сирийских провинциях Латакия и Тартус, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "О каких-то случаях у меня нет информации на данный момент, связанных с тем были или не было пострадавших среди российских граждан", - сказала Захарова на брифинге. В провинциях Латакия и Тартус в Сирии 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и армией с одной стороны и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске, с другой. По последним данным неправительственной организации Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), с начала столкновений в прибрежной части Сирии были убиты 830 гражданских - представители алавитской общины. Министерство обороны Сирии сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни погиб 231 сотрудник силовых структур. Оно также объявило 10 марта о завершении силовой операции и стабилизации ситуации в провинциях Латакия и Тартус.
https://ria.ru/20250310/stabilizatsiya-2004064572.html
латакия (город)
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в мире, латакия (город), тартус (мухафаза), сирия, мария захарова
В мире, Латакия (город), Тартус (мухафаза), Сирия, Мария Захарова
У МИД нет информации о пострадавших в Сирии россиянах

Захарова: у РФ нет данных о пострадавших россиянах в столкновениях в Сирии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. В Москве в настоящее время нет данных о том, пострадали ли россияне в столкновениях последних дней в сирийских провинциях Латакия и Тартус, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"О каких-то случаях у меня нет информации на данный момент, связанных с тем были или не было пострадавших среди российских граждан", - сказала Захарова на брифинге.
В провинциях Латакия и Тартус в Сирии 6 марта вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и армией с одной стороны и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске, с другой. По последним данным неправительственной организации Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), с начала столкновений в прибрежной части Сирии были убиты 830 гражданских - представители алавитской общины.
Министерство обороны Сирии сообщило, что в столкновениях с вооруженными группами противников новых властей за эти дни погиб 231 сотрудник силовых структур. Оно также объявило 10 марта о завершении силовой операции и стабилизации ситуации в провинциях Латакия и Тартус.
Сирийские силы безопасности в Латакии - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Минобороны Сирии заявило о стабилизации ситуации на западе страны
10 марта, 12:35
 
В миреЛатакия (город)Тартус (мухафаза)СирияМария Захарова
 
 
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