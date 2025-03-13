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Россия обеспокоена развитием событий в Сирии, заявили в МИД
Россия обеспокоена развитием событий в Сирии, заявили в МИД - РИА Новости, 13.03.2025
Россия обеспокоена развитием событий в Сирии, заявили в МИД
РФ ОБЕСПОКОЕНА РАЗВИТИЕМ СОБЫТИЙ В СИРИИ, ОСУЖДАЕТ МАССОВЫЕ РАСПРАВЫ НАД ЛЮДЬМИ - МИД РФ РИА Новости, 13.03.2025
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МИД: РФ обеспокоена развитием событий в Сирии и осуждает массовые расправы