https://ria.ru/20250313/mfo-2004745704.html

В Ленинградской области школьник совершил налет на МФО

В Ленинградской области школьник совершил налет на МФО - РИА Новости, 13.03.2025

В Ленинградской области школьник совершил налет на МФО

Восьмиклассник в Ленинградской области за час совершил налеты на микрофинансовую организацию и магазин в Кингисеппе, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T14:11:00+03:00

2025-03-13T14:11:00+03:00

2025-03-13T14:11:00+03:00

происшествия

кингисепп

ленинградская область

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости. Восьмиклассник в Ленинградской области за час совершил налеты на микрофинансовую организацию и магазин в Кингисеппе, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. "Двенадцатого марта в 17.58 в полицию Кингисеппского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что в офис микрофинансовой организации, расположенный в доме 6 по Крикковскому шоссе в городе Кингисепп, ворвался неизвестный в маске с ножом, он напал на сотрудника и забрал из сейфа 33 000 рублей, после чего скрылся", - говорится в сообщении. Спустя час в полицию поступило сообщение о налете на продуктовый магазин в доме 15 по Большому бульвару в Кингисеппе. По сообщению очевидцев, неизвестный в маске с ножом в руках забежал в помещение магазина, крикнул "ограбление", после чего, угрожая продавцу, забрал из кассы 5 тысяч рублей и скрылся. "Полицейскими оперативно, в ходе розыскных мероприятий, у дома 14 по Крикковскому шоссе подозреваемый в этих преступлениях был задержан. Налетчиком оказался 15-летний восьмиклассник местной школы", - сказали в пресс-службе ГУМВД. Подросток доставлен в отдел полиции для разбирательства. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

https://ria.ru/20250310/podolsk-2004156741.html

https://ria.ru/20250213/peterburg-1999089758.html

кингисепп

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происшествия, кингисепп, ленинградская область, россия