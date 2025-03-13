Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области школьник совершил налет на МФО - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/mfo-2004745704.html
В Ленинградской области школьник совершил налет на МФО
В Ленинградской области школьник совершил налет на МФО - РИА Новости, 13.03.2025
В Ленинградской области школьник совершил налет на МФО
Восьмиклассник в Ленинградской области за час совершил налеты на микрофинансовую организацию и магазин в Кингисеппе, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T14:11:00+03:00
2025-03-13T14:11:00+03:00
происшествия
кингисепп
ленинградская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости. Восьмиклассник в Ленинградской области за час совершил налеты на микрофинансовую организацию и магазин в Кингисеппе, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ. "Двенадцатого марта в 17.58 в полицию Кингисеппского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что в офис микрофинансовой организации, расположенный в доме 6 по Крикковскому шоссе в городе Кингисепп, ворвался неизвестный в маске с ножом, он напал на сотрудника и забрал из сейфа 33 000 рублей, после чего скрылся", - говорится в сообщении. Спустя час в полицию поступило сообщение о налете на продуктовый магазин в доме 15 по Большому бульвару в Кингисеппе. По сообщению очевидцев, неизвестный в маске с ножом в руках забежал в помещение магазина, крикнул "ограбление", после чего, угрожая продавцу, забрал из кассы 5 тысяч рублей и скрылся. "Полицейскими оперативно, в ходе розыскных мероприятий, у дома 14 по Крикковскому шоссе подозреваемый в этих преступлениях был задержан. Налетчиком оказался 15-летний восьмиклассник местной школы", - сказали в пресс-службе ГУМВД. Подросток доставлен в отдел полиции для разбирательства. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).
https://ria.ru/20250310/podolsk-2004156741.html
https://ria.ru/20250213/peterburg-1999089758.html
кингисепп
ленинградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кингисепп, ленинградская область, россия
Происшествия, Кингисепп, Ленинградская область, Россия
В Ленинградской области школьник совершил налет на МФО

В Ленинградской области восьмиклассник совершил налет на МФО

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мар - РИА Новости. Восьмиклассник в Ленинградской области за час совершил налеты на микрофинансовую организацию и магазин в Кингисеппе, сообщила пресс-служба регионального ГУМВД РФ.
"Двенадцатого марта в 17.58 в полицию Кингисеппского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что в офис микрофинансовой организации, расположенный в доме 6 по Крикковскому шоссе в городе Кингисепп, ворвался неизвестный в маске с ножом, он напал на сотрудника и забрал из сейфа 33 000 рублей, после чего скрылся", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
В Подольске будут судить напавшего на сотрудника ДПС
10 марта, 17:47
Спустя час в полицию поступило сообщение о налете на продуктовый магазин в доме 15 по Большому бульвару в Кингисеппе. По сообщению очевидцев, неизвестный в маске с ножом в руках забежал в помещение магазина, крикнул "ограбление", после чего, угрожая продавцу, забрал из кассы 5 тысяч рублей и скрылся.
"Полицейскими оперативно, в ходе розыскных мероприятий, у дома 14 по Крикковскому шоссе подозреваемый в этих преступлениях был задержан. Налетчиком оказался 15-летний восьмиклассник местной школы", - сказали в пресс-службе ГУМВД.
Подросток доставлен в отдел полиции для разбирательства. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).
Автомобиль полиции в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
В Петербурге двое мужчин напали на уборщицу, торгующую золотом
13 февраля, 13:23
 
ПроисшествияКингисеппЛенинградская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала