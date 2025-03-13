https://ria.ru/20250313/medal-2004816678.html

В Иерусалиме ветерану войны, дошедшему до Берлина, вручили медаль Победы

В Иерусалиме ветерану войны, дошедшему до Берлина, вручили медаль Победы - РИА Новости, 13.03.2025

В Иерусалиме ветерану войны, дошедшему до Берлина, вручили медаль Победы

Посол России в Израиле Анатолий Викторов вручил в Иерусалиме юбилейную медаль в честь победы в Великой Отечественной войне ветерану Абраму Гутковичу, которому в РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T17:52:00+03:00

2025-03-13T17:52:00+03:00

2025-03-13T19:17:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

израиль

россия

анатолий викторов

иерусалим

80-летие победы в великой отечественной войне

великая отечественная война (1941-1945)

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ИЕРУСАЛИМ, 13 мар - РИА Новости. Посол России в Израиле Анатолий Викторов вручил в Иерусалиме юбилейную медаль в честь победы в Великой Отечественной войне ветерану Абраму Гутковичу, которому в четверг исполнилось 100 лет, и который в 1945 году в составе Красной Армии дошел до Берлина и расписался на стене Рейхстага, передает корреспондент РИА Новости. Торжественное мероприятие состоялось в квартире ветерана в Иерусалиме в присутствии его семьи, друзей и российских дипломатов. "Десятого мая 1945 года мы обнимались в Берлине, это была наша победа ... миллионы молодых людей, солдат и офицеров Красной Армии отдали жизни за эту победу. Как ее не помнить...", - рассказал Гуткович, вспоминая последние дни войны. Ветеран отметил, что "без этой победы не было бы и Израиля". Гуткович родился в марте 1925 года в поселке Улла Витебской области. В 1942 году, в возрасте 17 лет, отказался от брони и ушел добровольцем на фронт. Гуткович служил артиллеристом в 39-м зенитно-артиллерийском дивизионе, который принимал участие в разгроме укрепрайонов блокадного Ленинграда, в операции "Багратион", освобождении Белоруссии, Польши и полном разгроме немецких войск. В 1945 году после ранения вернулся в строй и дошел до Берлина, где на стене Рейхстага расписался: "Абрам Гуткович, еврей". Викторов, поздравляя ветерана со 100-летним юбилеем, отметил заслуги Гутковича в борьбе с нацистскими захватчиками. Посол подчеркнул, что молодым артиллеристом Гуткович преодолел тяготы и лишения военного времени, проявил героизм и по праву оставил свою победную подпись на стенах поверженного Рейхстага. Позднее в четверг российский посол принял участие в награждении медалями "80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов" других ветеранов, проживающих в Израиле, а также евреев, переживших блокаду Ленинграда и выживших в Холокосте. Церемония, где было порядка 100 награждаемых, прошла на территории Сергиевского подворья в Иерусалиме. "В Израиле многие с нетерпением ждут юбилея Великой Победы и готовятся к нему... Посольство России активно проводит различные мероприятия. Одним из важнейших является вручение юбилейной медали 80 лет Победы... Речь идет о нескольких тысячах израильтян, российских граждан, ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, переживших блокаду (Ленинграда - ред.), выживших в концлагерях и гетто и других категорий (лиц, переживших войну - ред.)", - рассказал Викторов российским журналистам. Ранее в марте два мероприятия по вручению юбилейных медалей ветеранам состоялись в израильских городах Нетания и Арад. Ранее Викторов заявил в интервью РИА Новости, что в Израиле готовятся достойно отметить 80-ю годовщину Великой Победы, отметив, что планируется множество мероприятий с участием официальных лиц еврейского государства. Глава российской дипломатической миссии отметил, что в Израиле, по некоторым оценкам, проживают несколько тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, а День Победы считается для еврейского государства таким же священным днем, как и для России. По словам посла, помимо вручения юбилейных медалей, планируются официальные мероприятия от израильской стороны, праздничные концерты и митинги, шествия Бессмертного полка и крупнейший в регионе автомотопробег.

https://ria.ru/20250227/abkhaziya-2002010886.html

https://ria.ru/20250208/izrail-1998121521.html

https://ria.ru/20250127/kholokost-1995788249.html

израиль

россия

иерусалим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, россия, анатолий викторов, иерусалим, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945)