https://ria.ru/20250313/marochko-2004662532.html
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Волчанке
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Волчанке - РИА Новости, 13.03.2025
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Волчанке
ВС РФ на юге Волчанска в Харьковской области за сутки выбили ВСУ из трех домов и уничтожили опорный пункт, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T07:27:00+03:00
2025-03-13T07:27:00+03:00
2025-03-13T07:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
волчанск
харьковская область
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 13 мар – РИА Новости. ВС РФ на юге Волчанска в Харьковской области за сутки выбили ВСУ из трех домов и уничтожили опорный пункт, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В населенном пункте Волчанск наши подразделения ведут активные штурмовые действия в южном направлении. За истекшие сутки украинские боевики выбиты из трех домов, также уничтожен опорный пункт, пункт БПЛА и две единицы автомобильной техники противника", - рассказал Марочко.
https://ria.ru/20250313/marochko-2004662418.html
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волчанск, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Волчанке
Марочко: ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в Волчанске