https://ria.ru/20250313/marochko-2004662532.html

Марочко рассказал о продвижении ВС России в Волчанке

Марочко рассказал о продвижении ВС России в Волчанке - РИА Новости, 13.03.2025

Марочко рассказал о продвижении ВС России в Волчанке

ВС РФ на юге Волчанска в Харьковской области за сутки выбили ВСУ из трех домов и уничтожили опорный пункт, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T07:27:00+03:00

2025-03-13T07:27:00+03:00

2025-03-13T07:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

волчанск

харьковская область

андрей марочко

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 13 мар – РИА Новости. ВС РФ на юге Волчанска в Харьковской области за сутки выбили ВСУ из трех домов и уничтожили опорный пункт, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В населенном пункте Волчанск наши подразделения ведут активные штурмовые действия в южном направлении. За истекшие сутки украинские боевики выбиты из трех домов, также уничтожен опорный пункт, пункт БПЛА и две единицы автомобильной техники противника", - рассказал Марочко.

https://ria.ru/20250313/marochko-2004662418.html

волчанск

харьковская область

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