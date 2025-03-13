Рейтинг@Mail.ru
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Волчанке - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:27 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/marochko-2004662532.html
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Волчанке
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Волчанке - РИА Новости, 13.03.2025
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Волчанке
ВС РФ на юге Волчанска в Харьковской области за сутки выбили ВСУ из трех домов и уничтожили опорный пункт, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T07:27:00+03:00
2025-03-13T07:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
волчанск
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/09/1998248345_0:301:3106:2048_1920x0_80_0_0_974d245184590eebe13510e67fe5f4e7.jpg
ЛУГАНСК, 13 мар – РИА Новости. ВС РФ на юге Волчанска в Харьковской области за сутки выбили ВСУ из трех домов и уничтожили опорный пункт, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В населенном пункте Волчанск наши подразделения ведут активные штурмовые действия в южном направлении. За истекшие сутки украинские боевики выбиты из трех домов, также уничтожен опорный пункт, пункт БПЛА и две единицы автомобильной техники противника", - рассказал Марочко.
https://ria.ru/20250313/marochko-2004662418.html
волчанск
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/09/1998248345_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8f7a923eba8165484cde0cb522248f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волчанск, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Марочко рассказал о продвижении ВС России в Волчанке

Марочко: ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в Волчанске

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 13 мар – РИА Новости. ВС РФ на юге Волчанска в Харьковской области за сутки выбили ВСУ из трех домов и уничтожили опорный пункт, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В населенном пункте Волчанск наши подразделения ведут активные штурмовые действия в южном направлении. За истекшие сутки украинские боевики выбиты из трех домов, также уничтожен опорный пункт, пункт БПЛА и две единицы автомобильной техники противника", - рассказал Марочко.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Марочко сообщил о потерях ВСУ после боев под Купянском
07:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВолчанскХарьковская областьАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала