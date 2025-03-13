https://ria.ru/20250313/marochko-2004662418.html

Марочко сообщил о потерях ВСУ после боев под Купянском

Марочко сообщил о потерях ВСУ после боев под Купянском - РИА Новости, 13.03.2025

Марочко сообщил о потерях ВСУ после боев под Купянском

Потрепанное в боях под Купянском подразделение ВСУ прибыло в Харьков, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T07:25:00+03:00

2025-03-13T07:25:00+03:00

2025-03-13T07:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

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андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 13 мар – РИА Новости. Потрепанное в боях под Купянском подразделение ВСУ прибыло в Харьков, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В пункт временной дислокации ВСУ, расположенный в одном из учебных заведений города Харькова, прибыла часть подразделения украинских боевиков, ранее снятая с купянского направления. По словам очевидцев, "личный состав был сильно помят и морально подавлен". Также стало известно, что в пункт дислокации вернулось около четверти личного состава", - сообщил Марочко. Эксперт предположил, что это подразделение понесло серьезные потери, выполняя боевые задачи.

https://ria.ru/20250307/marochko-2003537744.html

харьков

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харьков, андрей марочко, вооруженные силы украины