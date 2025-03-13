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Марочко сообщил о потерях ВСУ после боев под Купянском
Марочко сообщил о потерях ВСУ после боев под Купянском - РИА Новости, 13.03.2025
Марочко сообщил о потерях ВСУ после боев под Купянском
Потрепанное в боях под Купянском подразделение ВСУ прибыло в Харьков, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T07:25:00+03:00
2025-03-13T07:25:00+03:00
2025-03-13T07:25:00+03:00
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ЛУГАНСК, 13 мар – РИА Новости. Потрепанное в боях под Купянском подразделение ВСУ прибыло в Харьков, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В пункт временной дислокации ВСУ, расположенный в одном из учебных заведений города Харькова, прибыла часть подразделения украинских боевиков, ранее снятая с купянского направления. По словам очевидцев, "личный состав был сильно помят и морально подавлен". Также стало известно, что в пункт дислокации вернулось около четверти личного состава", - сообщил Марочко. Эксперт предположил, что это подразделение понесло серьезные потери, выполняя боевые задачи.
https://ria.ru/20250307/marochko-2003537744.html
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харьков, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Марочко сообщил о потерях ВСУ после боев под Купянском
Марочко: четверть подразделения ВСУ прибыла в Харьков после боев под Купянском