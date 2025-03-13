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Лукашенко выступит на пленарном заседании Совфеда 14 марта - РИА Новости, 13.03.2025
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19:17 13.03.2025
https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004849909.html
Лукашенко выступит на пленарном заседании Совфеда 14 марта
Лукашенко выступит на пленарном заседании Совфеда 14 марта - РИА Новости, 13.03.2025
Лукашенко выступит на пленарном заседании Совфеда 14 марта
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступит на пленарном заседании Совета Федерации 14 марта, сообщает сайт СФ. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T19:17:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступит на пленарном заседании Совета Федерации 14 марта, сообщает сайт СФ. "На 586-м заседании Совета Федерации выступит президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Глава белорусского государства находится в России с официальным визитом", - говорится в анонсе о предстоящем в пятницу заседании палаты. Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что в пятницу у Лукашенко будет насыщенный рабочий день в Москве, в том числе ему предстоит выступление в Совете Федерации. Белорусский лидер 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов России и Белоруссии в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.
https://ria.ru/20250313/putin-2004834765.html
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россия, белоруссия, москва, александр лукашенко, владимир путин, совет федерации рф
Россия, Белоруссия, Москва, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Лукашенко выступит на пленарном заседании Совфеда 14 марта

Президент Белоруссии Лукашенко выступит на пленарном заседании Совфеда 14 марта

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступит на пленарном заседании Совета Федерации 14 марта, сообщает сайт СФ.
"На 586-м заседании Совета Федерации выступит президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Глава белорусского государства находится в России с официальным визитом", - говорится в анонсе о предстоящем в пятницу заседании палаты.
Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что в пятницу у Лукашенко будет насыщенный рабочий день в Москве, в том числе ему предстоит выступление в Совете Федерации.
Белорусский лидер 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов России и Белоруссии в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.
Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Путин поблагодарил Лукашенко за содержательные переговоры
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