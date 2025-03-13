https://ria.ru/20250313/lukashenko-2004849909.html

Лукашенко выступит на пленарном заседании Совфеда 14 марта

Лукашенко выступит на пленарном заседании Совфеда 14 марта - РИА Новости, 13.03.2025

Лукашенко выступит на пленарном заседании Совфеда 14 марта

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступит на пленарном заседании Совета Федерации 14 марта, сообщает сайт СФ. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T19:17:00+03:00

2025-03-13T19:17:00+03:00

2025-03-13T19:17:00+03:00

россия

белоруссия

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владимир путин

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступит на пленарном заседании Совета Федерации 14 марта, сообщает сайт СФ. "На 586-м заседании Совета Федерации выступит президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Глава белорусского государства находится в России с официальным визитом", - говорится в анонсе о предстоящем в пятницу заседании палаты. Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что в пятницу у Лукашенко будет насыщенный рабочий день в Москве, в том числе ему предстоит выступление в Совете Федерации. Белорусский лидер 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов России и Белоруссии в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.

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россия, белоруссия, москва, александр лукашенко, владимир путин, совет федерации рф