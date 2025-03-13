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Когда сажать лук 2025 лучшие условия для посадки в открытый грунт весной
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20:02 13.03.2025 (обновлено: 20:05 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/luk-1778859484.html
Когда и как правильно сажать лук в 2025 году: советы экспертов
Когда сажать лук 2025 лучшие условия для посадки в открытый грунт весной
Когда и как правильно сажать лук в 2025 году: советы экспертов
Весной наступает благоприятное время для посадки лука, огородники начинают подготавливать открытый грунт, выбирать сорта и сеять первые семена. Как правильно... РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T20:02:00+03:00
2025-03-13T20:05:00+03:00
растения
россия
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Весной наступает благоприятное время для посадки лука, огородники начинают подготавливать открытый грунт, выбирать сорта и сеять первые семена. Как правильно посадить лук и подобрать для этого самое лучшее время, как собрать богатый урожай, чтобы запасов хватило до следующего года - в материале РИА Новости.Посадка лукаЛук - это овощ, который легко выращивать из-за его выносливости. Он хорошо растет на приподнятых грядках или в рядах высотой не менее 12 см, также можно выращивать его в контейнерах. Обычно садоводы высаживают белый, желтый и красный лук.Когда сажать лукЛук не относится к теплолюбивым культурам, но в теплой почве он плодоносит гораздо быстрее и лучше. Поэтому лук сажают примерно в конце апреля, начале мая. Нельзя сажать луковицы в теплую землю – они могут начать расти, и следующие заморозки убьют побеги. Участок для лука должен быть светлым, хорошо проветриваемым и без застоя влаги.По регионуЛук можно сажать, когда минует угроза повторных заморозков, а почва подсохнет и прогреется до +12°C. Это время разнится в регионах России.Оптимальные сроки для посадки:Подмосковье — конец апреля — начало мая;Ленинградская область — конец апреля — начало мая;Краснодарский край — середина апреляУрал — середина мая;Сибирь — середина—конец мая.По лунному календарюВажно следить за фазами луны для своевременной посадки луковичных растений. Убывающая луна наиболее благоприятна для этого. В 2025 году благоприятные дни для посева семян лука на рассаду по лунному календарю: 4, 5, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 20, 23, 31 марта; 1, 4, 6, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 29 апреля; 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 29, 30 мая. А для самого популярного сорта - лука-севка:1, 9, 10, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 октября.Выбор семянЛук обычно выращивают из наборов, продающихся в цветочных магазинах, но урожай можно получить и из семян, посеянных как в домашних условиях, так и на грядке. Семена дешевле, но растут медленнее, и саженцы требуют более тщательного ухода, однако растения, выращенные таким образом, могут быть менее предрасположены к цветению.СортЛук бывает самых разнообразных форм, размеров и цветов. Белые, желтые или красные луковицы могут быть шаровидными, верхушечными или веретенообразными. Большинство видов можно выращивать из семян, как зеленый лук, который устойчив к болезням и насекомым и дает хороший урожай.Репчатый лукДля начинающих садоводов лучше выбрать неприхотливый сорт лука с хорошей урожайностью и длительным хранением. К наиболее урожайным сортам относятся: Алеко, Голден, Тимирязевский. Сорта раннего созревания: Кармен, Богатырская сила, Красный Семко. Они любят плодородную, рыхлую почву с нейтральной кислотностью и активно растут при хорошем освещении и температуре воздуха выше +15 °C. Культура особенно требовательна к поливу в период формирования подземной части. В качестве удобрений подходят суперфосфат, аммиачная селитра и калийная соль.ПорейЛук-порей - двулетнее травянистое растение. Он отличается отсутствием круглой луковицы, в пищу используются длинные, широкие листья и стебель. Длина листьев может достигать одного метра. Собранный урожай лучше всего хранить вместе с зелеными листьями. Это позволит белому стеблю не потерять сочность и питательные компоненты. За луком-пореем нужен особый уход:ШалотОсобенность лука-шалота заключается в образовании нескольких удлиненных луковиц у основания гнезда, небольших по размеру, и большем количестве тонких перьев. Мякоть на вкус сладкая, без горечи. Все сорта лука-шалота характеризуются хорошей устойчивостью к болезням и засухе. Он высаживается весной и осенью. Для посадки лучше выбрать солнечное место, с некислой, плодородной, рыхлой почвой.БатунСалатный лук-батун - многолетнее травянистое растение. Батун очень полезен для организма человека, в нем много витаминов, микроэлементов, эфирных масел. Луковица образуется мелкая и не сочная, с тонкими чешуйками. Побеги плохо хранятся зимой. В пищу используются только трубчатые листья и стебли.ЭксибишенЭто лук, который употребляется в свежем виде. Из него получаются вкусные салаты благодаря нежному сладкому вкусу, лишенному обычной горечи и остроты. Садоводы говорят. что эксибишен нравится детям, которым трудно угодить в еде. Рекомендуется сажать семена близко друг к другу, углубляя их в землю примерно на 1 см. Всходы должны появиться примерно через две недели.ШтутгартерШтутгартский сорт лука известен своей неприхотливостью и способностью давать отличные урожаи. Благодаря этому он пользуется популярностью среди садоводов. Характерным отличием овоща являются луковицы больших размеров, имеющие округлые плоские формы. Вес может достигать четверти килограмма, но в среднем - от ста до полутора сотен граммов. Цвет созревшего лука варьируется от желтовато-коричневого до белого, вкус у него пряный. В этом овоще много витамина С. Эта особенность делает его отличным средством в борьбе с простудными заболеваниями.ЯлтинскийЯлтинский лук имеет приплюснутую форму и ярко-фиолетовый, почти свекольный цвет. Луковица состоит из мясистых чешуек, количество которых обычно не превышает семи. Вкус ялтинского лука очень сладкий, почти без горечи. При чистке и нарезке он не источает резкого запаха и не вызывает слез.Как вырастить лук-севок из семянЛук-севок выращивают за два года. В первый год на грядки высаживают семена лука, так называемую "чернушку", из которой к осени вырастают маленькие луковички - севок. Зимой их держат в тепле, а весной снова высаживают на грядки, получая к осени крупные луковицы, пригодные для еды и зимнего хранения.Подготовка грунтаВыбор и подготовка земельного участка начинается осенью, когда урожай уже собран. Участок должен находиться в хорошо освещенном месте. В почву необходимо вносить перегной. На один квадратный метр понадобится около половины ведра перегноя, 150 г золы, суперфосфата и нитроаммофоски - по одной столовой ложке. Эти компоненты помогут севку полноценно развиваться и дать богатый урожай.Подготовка семянСемена перед посевом тоже необходимо обработать и подготовить. Сначала их нужно замочить в теплой воде на сутки и менять ее несколько раз. Затем семена замачивают в розовом растворе марганцовки на 24 или 48 часов, не менее трех раз заменяя новым (приготовить 0,3% марганцовку можно, соблюдая такую пропорцию — 0,3 грамма перманганата калия на 100 мл жидкости). Чтобы ускорить появление всходов, семена можно прорастить. Для этого их нужно разложить между двумя кусками влажной ткани и выдержать в таких условиях в течение 48 часов. Непосредственно перед посевом проросшие семена нужно немного подсушить и слегка присыпать меловым порошком.ПосевПроросшие семена можно высаживать в сухую почву, а для непроросших необходимо подготовить грядку. Для этого сначала нужно залить горячей водой всю площадь, затем подготовить бороздки для лука, и только после этого - сажать семена.Глубина посадкиСемена можно укладывать рядками. Ширина междурядий – примерно 25-30 сантиметров, глубина бороздок – около двух сантиметров.ПодкормкаЛук - это культура, которая не нуждается в подкормке, но ее можно провести. В первый раз удобрение можно вносить в виде раствора навоза (0,5 кг на 5 л воды) не ранее, чем через 20 дней после посадки. Второй вариант подкормки - раствор птичьего помета (0,5 кг на 7 л воды).УходЧерез неделю после посадки появляются первые всходы. Вначале любой лук и лук-севок, в том числе, наращивает перо. Поэтому в сухую погоду его необходимо поливать один-два раза в неделю. В июле, когда начинают формироваться луковицы, полив прекращают.Оптимальные срокиОбычно в средней полосе России это время приходится на 20 апреля. Но при хорошей погоде можно сажать севок и в начале этого месяца. Луку не страшны небольшие заморозки — рассада выдерживает морозы до -3°C, а луковицы - до -4°C.Способы посадкиПосадка лука весной позволяет получить хороший осенний урожай. Перед посевом необходимо правильно подготовить почву.Посадка на репкуВыращивание лука на репку подразумевает соблюдение ряда правил. По этому принципу у садовод делает акцент на созревании плода, а не его побегов, но есть луковицы. Для того чтобы плод был крупным, необходимо сделать бороздки в почве через каждые 20 см на 10 см глубиной. Вдавить каждую луковицу во влажную землю, углубив ее на 2/3. Посыпать головки золой, а затем слоем субстрата.Посадка на зеленьДля того, чтобы вырастить лук на зелени (то есть получить длинные побеги, а не крупную луковицу): необходимо выбирать те сорта, которые предназначены для получения пера. Можно посадить их “лентой”. Головки укладывают в борозды на расстоянии 3 см, между рядами должно быть не менее 17 см. Луковицы должны плотно прилегать друг к другу.Смешанная посадкаДля того чтобы лук рос на одной грядке и на репку, и на зелень, необходимо высаживать семена определенным образом - в шахматном порядке. Это позволит рвать верхушку с зеленью у некоторых посевов, не касаясь экземпляров, предназначенных для сбора луковиц. Таким образом получится вырастить и лук с крупными луковицами, и лук с длинными побегами (зеленью).Технология посадкиЛук обычно выращивают из наборов (незрелых луковиц) – это самый простой и быстрый способ, который даст более ранний урожай. Растения, выращенные таким образом, также с меньшей вероятностью будут поражены болезнями. Однако они более склонны к цветению (когда вместо луковицы образуется цветок).Наборы обычно сажают весной, с середины марта до середины апреля. Некоторые сорта подходят для посадки с октября по середину марта – они менее чувствительны к холоду, который в противном случае привел бы к образованию цветов. Осенняя посадка не подходит для тяжелых почв, склонных к переувлажнению, так как в этом случае лук будет подвержен болезням.Лук имеет ограниченную корневую систему, поэтому почва должна быть богата органическими веществами. Для удобрения участка будет достаточно ведра садового компоста. Это поможет улучшить структуру почвы и удержать влагу в почве. Также лучше избегать использования свежего навоза.Сажают луковицы на глубину 2 см в углубления, чтобы кончик был виден только на поверхности. Расположить их стоит на расстоянии 5-10 см друг от друга, рядами на расстоянии 25-30 см. Рекомендуется накрыть растения флисом до тех пор, пока они не укоренятся.Как правильно ухаживать за лукомЛук можно вообще не поливать – и так он даст достойный урожай. Это то растение, которое не принимает много воды. Но если все же садовод добавляет воду, на следующий день (даже если просто прошел дождь) почву следует разрыхлить. Примерно в середине мая у однолетнего лука начинает появляться перо. А через две недели, в начале лета, его можно будет почистить - освободить от сухих листьев.Сбор и хранение урожаяВ зависимости от ряда факторов период уборки начинается с конца июля и длится до начала сентября. На это влияют: погодные условия в течение лета; особенности сорта и вида лука; время посадки. Например, лук-порей собирают позже других из-за длительного вегетационного периода. Он набирает массу только к концу сентября.Существует ряд правил, которые следует соблюдать при сборе урожая:Лук сушат вместе с перьями, при температуре 23-30°C в течение 5–6 часов, зеленый лук — 3–4 часа. Под навесом или в закрытых, проветриваемых помещениях. Луковицы укладывают в один слой на картон или мешковину.Вовремя собранный лук хранится длительное время. При правильном хранении луковицы сохраняют вкус, остроту и полезные вещества.Борьба с болезнями и вредителямиЛук восприимчив ко многим бактериальным и вирусным заболеваниям. Чтобы они не уничтожили урожай, необходимо изучить болезни лука и их лечение, фотографии и описание признаков заражения, помогут быстро определить тип инфекции. Существуют различные химические препараты, но народные рецепты не менее эффективны.Опасным вредителем является луковая муха. Насекомые откладывают яйца на нижнюю часть луковицы или под комками земли рядом с растениями. Через 10 дней вылупившиеся личинки (белые черви) проникают в луковицы через дно или у основания листьев, при этом они начинают желтеть и засыхать. Через три недели личинки уходят в почву и там окукливаются, а в конце июля мухи снова вылетают и откладывают яйца.Меры по борьбе с этим вредителем заключаются в перекапывании почвы весной на глубину 22 см, раннем сроке посадки, опылении рассады табачной пылью, золой. Посевы также обрабатывают раствором поваренной соли (три столовые ложки соли растворяют в 10 литрах воды) или настоем одуванчика (к 10 литрам воды добавляют 200-250 г пропущенных через мясорубку листьев и корней одуванчика), раствор обязательно процеживают и поливают из расчета 3-4 литра на квадратный метр.Гниль шейки лука - это грибковое заболевание, которое проявляется через месяц после сбора урожая. Пораженная часть луковицы в области шейки как бы вдавливается, темнеет и размягчается, при сильном поражении сочные чешуйки покрываются серым налетом с мелкими черными точками, заболевание усиливается при повышенных температурах при хранении. Чтобы предотвратить это, нельзя опаздывать с уборкой лука, а перед самой закладкой на хранение его нужно прогревать при температуре 35-40°C в течение 12-24 часов.Черная плесень - тоже грибковое заболевание. Лук и чеснок поражаются ею в условиях повышенной температуры воздуха при хранении. Плесень проявляется в виде закопченного налета на головках. При сильном развитии гриба растения высыхают полностью. Меры борьбы заключаются в прогреве и сушке луковиц.Стеблевая нематода тоже наносит большой вред растениям лука и чеснока. Это очень маленький червь, который откладывает огромное количество яиц в тканях луковиц. У поврежденных растений побег распадается на зубки, листья деформируются.Для обеззараживания перед посадкой луковицы замачивают в соляном растворе на двое суток. 3 столовые ложки поваренной соли разводят в 10 литрах воды, температура раствора 20-22°C. Перед посадкой лук замачивают на 30 минут в чистой воде с температурой 45-50°C, затем охлаждают, сушат и высаживают.Ошибки в посадкеОшибки в посадке лука совершают и опытные садоводы. Особенно, если начинают высаживать новые сорта. Но есть общие моменты, о которых нужно помнить при посадке любого вида этого растения. Из самых часто допускаемых ошибок:Советы опытных огородников“Обратите внимание на качество используемого посадочного материала, - комментирует опытный садовод Тамара Лукашенок, - Лук должен быть здоровым без малейших признаков наличия различных инфекций, так как зараженный посадочный материал не только плохо влияет на развитие и рост растений и, в конечном итоге, на урожайность, приводит к занесению в почву болезнетворных бактерий и микроорганизмов”.
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растения, россия
Растения, Россия

Когда и как правильно сажать лук в 2025 году: советы экспертов

© Depositphotos.com / OstariyanovПосадка лука
Посадка лука - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Depositphotos.com / Ostariyanov
Посадка лука
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Оглавление
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Весной наступает благоприятное время для посадки лука, огородники начинают подготавливать открытый грунт, выбирать сорта и сеять первые семена. Как правильно посадить лук и подобрать для этого самое лучшее время, как собрать богатый урожай, чтобы запасов хватило до следующего года - в материале РИА Новости.

Посадка лука

Лук - это овощ, который легко выращивать из-за его выносливости. Он хорошо растет на приподнятых грядках или в рядах высотой не менее 12 см, также можно выращивать его в контейнерах. Обычно садоводы высаживают белый, желтый и красный лук.
Посевной календарь на март - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Посевной лунный календарь 2025: что можно сажать в марте
12 марта, 16:59

Когда сажать лук

Лук не относится к теплолюбивым культурам, но в теплой почве он плодоносит гораздо быстрее и лучше. Поэтому лук сажают примерно в конце апреля, начале мая. Нельзя сажать луковицы в теплую землю – они могут начать расти, и следующие заморозки убьют побеги. Участок для лука должен быть светлым, хорошо проветриваемым и без застоя влаги.
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4 марта 2024, 13:25

По региону

Лук можно сажать, когда минует угроза повторных заморозков, а почва подсохнет и прогреется до +12°C. Это время разнится в регионах России.
Оптимальные сроки для посадки:
Подмосковье — конец апреля — начало мая;
Ленинградская область — конец апреля — начало мая;
Краснодарский край — середина апреля
Урал — середина мая;
Сибирь — середина—конец мая.
© РИА Новости / Юрий Лашов | Перейти в медиабанкПосадка ялтинского лука в Крыму
Посадка ялтинского лука в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Юрий Лашов
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Посадка ялтинского лука в Крыму

По лунному календарю

Важно следить за фазами луны для своевременной посадки луковичных растений. Убывающая луна наиболее благоприятна для этого. В 2025 году благоприятные дни для посева семян лука на рассаду по лунному календарю: 4, 5, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 20, 23, 31 марта; 1, 4, 6, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 29 апреля; 2, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 29, 30 мая. А для самого популярного сорта - лука-севка:1, 9, 10, 14, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 октября.

Выбор семян

Лук обычно выращивают из наборов, продающихся в цветочных магазинах, но урожай можно получить и из семян, посеянных как в домашних условиях, так и на грядке. Семена дешевле, но растут медленнее, и саженцы требуют более тщательного ухода, однако растения, выращенные таким образом, могут быть менее предрасположены к цветению.
Посевной календарь - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Когда и что сажать: лунный посевной календарь — 2025 по месяцам и дням
10 января, 16:00

Сорт

Лук бывает самых разнообразных форм, размеров и цветов. Белые, желтые или красные луковицы могут быть шаровидными, верхушечными или веретенообразными. Большинство видов можно выращивать из семян, как зеленый лук, который устойчив к болезням и насекомым и дает хороший урожай.
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкОвощной отдел супермаркета
Овощной отдел супермаркета - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Овощной отдел супермаркета

Репчатый лук

Для начинающих садоводов лучше выбрать неприхотливый сорт лука с хорошей урожайностью и длительным хранением. К наиболее урожайным сортам относятся: Алеко, Голден, Тимирязевский. Сорта раннего созревания: Кармен, Богатырская сила, Красный Семко. Они любят плодородную, рыхлую почву с нейтральной кислотностью и активно растут при хорошем освещении и температуре воздуха выше +15 °C. Культура особенно требовательна к поливу в период формирования подземной части. В качестве удобрений подходят суперфосфат, аммиачная селитра и калийная соль.
Посевной календарь на апрель - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Посевной календарь на апрель-2025: благоприятные и неблагоприятные дни
12 марта, 15:58

Порей

Лук-порей - двулетнее травянистое растение. Он отличается отсутствием круглой луковицы, в пищу используются длинные, широкие листья и стебель. Длина листьев может достигать одного метра. Собранный урожай лучше всего хранить вместе с зелеными листьями. Это позволит белому стеблю не потерять сочность и питательные компоненты. За луком-пореем нужен особый уход:
  • полив должен быть обильным и регулярным;
  • землю следует рыхлить каждую неделю;
  • желательно сделать не менее двух подкормок;
  • обязательно быстро уничтожать сорняки.

Шалот

Особенность лука-шалота заключается в образовании нескольких удлиненных луковиц у основания гнезда, небольших по размеру, и большем количестве тонких перьев. Мякоть на вкус сладкая, без горечи. Все сорта лука-шалота характеризуются хорошей устойчивостью к болезням и засухе. Он высаживается весной и осенью. Для посадки лучше выбрать солнечное место, с некислой, плодородной, рыхлой почвой.
© Pixabay / jhenningЛук-шалот
Лук-шалот - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© Pixabay / jhenning
Лук-шалот

Батун

Салатный лук-батун - многолетнее травянистое растение. Батун очень полезен для организма человека, в нем много витаминов, микроэлементов, эфирных масел. Луковица образуется мелкая и не сочная, с тонкими чешуйками. Побеги плохо хранятся зимой. В пищу используются только трубчатые листья и стебли.

Эксибишен

Это лук, который употребляется в свежем виде. Из него получаются вкусные салаты благодаря нежному сладкому вкусу, лишенному обычной горечи и остроты. Садоводы говорят. что эксибишен нравится детям, которым трудно угодить в еде. Рекомендуется сажать семена близко друг к другу, углубляя их в землю примерно на 1 см. Всходы должны появиться примерно через две недели.
Когда сажать баклажаны - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Как правильно сажать баклажаны: основные ошибки, советы огородников
Вчера, 18:05

Штутгартер

Штутгартский сорт лука известен своей неприхотливостью и способностью давать отличные урожаи. Благодаря этому он пользуется популярностью среди садоводов. Характерным отличием овоща являются луковицы больших размеров, имеющие округлые плоские формы. Вес может достигать четверти килограмма, но в среднем - от ста до полутора сотен граммов. Цвет созревшего лука варьируется от желтовато-коричневого до белого, вкус у него пряный. В этом овоще много витамина С. Эта особенность делает его отличным средством в борьбе с простудными заболеваниями.

Ялтинский

Ялтинский лук имеет приплюснутую форму и ярко-фиолетовый, почти свекольный цвет. Луковица состоит из мясистых чешуек, количество которых обычно не превышает семи. Вкус ялтинского лука очень сладкий, почти без горечи. При чистке и нарезке он не источает резкого запаха и не вызывает слез.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкЯлтинский лук
Ялтинский лук - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Ялтинский лук

Как вырастить лук-севок из семян

Лук-севок выращивают за два года. В первый год на грядки высаживают семена лука, так называемую "чернушку", из которой к осени вырастают маленькие луковички - севок. Зимой их держат в тепле, а весной снова высаживают на грядки, получая к осени крупные луковицы, пригодные для еды и зимнего хранения.

Подготовка грунта

Выбор и подготовка земельного участка начинается осенью, когда урожай уже собран. Участок должен находиться в хорошо освещенном месте. В почву необходимо вносить перегной. На один квадратный метр понадобится около половины ведра перегноя, 150 г золы, суперфосфата и нитроаммофоски - по одной столовой ложке. Эти компоненты помогут севку полноценно развиваться и дать богатый урожай.
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Подготовка семян

Семена перед посевом тоже необходимо обработать и подготовить. Сначала их нужно замочить в теплой воде на сутки и менять ее несколько раз. Затем семена замачивают в розовом растворе марганцовки на 24 или 48 часов, не менее трех раз заменяя новым (приготовить 0,3% марганцовку можно, соблюдая такую пропорцию — 0,3 грамма перманганата калия на 100 мл жидкости). Чтобы ускорить появление всходов, семена можно прорастить. Для этого их нужно разложить между двумя кусками влажной ткани и выдержать в таких условиях в течение 48 часов. Непосредственно перед посевом проросшие семена нужно немного подсушить и слегка присыпать меловым порошком.

Посев

Проросшие семена можно высаживать в сухую почву, а для непроросших необходимо подготовить грядку. Для этого сначала нужно залить горячей водой всю площадь, затем подготовить бороздки для лука, и только после этого - сажать семена.

Глубина посадки

Семена можно укладывать рядками. Ширина междурядий – примерно 25-30 сантиметров, глубина бороздок – около двух сантиметров.
© РИА Новости / Юрий Лашов | Перейти в медиабанкПосадка ялтинского лука в Крыму
Посадка ялтинского лука в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Юрий Лашов
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Посадка ялтинского лука в Крыму

Подкормка

Лук - это культура, которая не нуждается в подкормке, но ее можно провести. В первый раз удобрение можно вносить в виде раствора навоза (0,5 кг на 5 л воды) не ранее, чем через 20 дней после посадки. Второй вариант подкормки - раствор птичьего помета (0,5 кг на 7 л воды).

Уход

Через неделю после посадки появляются первые всходы. Вначале любой лук и лук-севок, в том числе, наращивает перо. Поэтому в сухую погоду его необходимо поливать один-два раза в неделю. В июле, когда начинают формироваться луковицы, полив прекращают.
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Оптимальные сроки

Обычно в средней полосе России это время приходится на 20 апреля. Но при хорошей погоде можно сажать севок и в начале этого месяца. Луку не страшны небольшие заморозки — рассада выдерживает морозы до -3°C, а луковицы - до -4°C.

Способы посадки

Посадка лука весной позволяет получить хороший осенний урожай. Перед посевом необходимо правильно подготовить почву.
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Посадка на репку

Выращивание лука на репку подразумевает соблюдение ряда правил. По этому принципу у садовод делает акцент на созревании плода, а не его побегов, но есть луковицы. Для того чтобы плод был крупным, необходимо сделать бороздки в почве через каждые 20 см на 10 см глубиной. Вдавить каждую луковицу во влажную землю, углубив ее на 2/3. Посыпать головки золой, а затем слоем субстрата.

Посадка на зелень

Для того, чтобы вырастить лук на зелени (то есть получить длинные побеги, а не крупную луковицу): необходимо выбирать те сорта, которые предназначены для получения пера. Можно посадить их “лентой”. Головки укладывают в борозды на расстоянии 3 см, между рядами должно быть не менее 17 см. Луковицы должны плотно прилегать друг к другу.
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Смешанная посадка

Для того чтобы лук рос на одной грядке и на репку, и на зелень, необходимо высаживать семена определенным образом - в шахматном порядке. Это позволит рвать верхушку с зеленью у некоторых посевов, не касаясь экземпляров, предназначенных для сбора луковиц. Таким образом получится вырастить и лук с крупными луковицами, и лук с длинными побегами (зеленью).

Технология посадки

Лук обычно выращивают из наборов (незрелых луковиц) – это самый простой и быстрый способ, который даст более ранний урожай. Растения, выращенные таким образом, также с меньшей вероятностью будут поражены болезнями. Однако они более склонны к цветению (когда вместо луковицы образуется цветок).
Наборы обычно сажают весной, с середины марта до середины апреля. Некоторые сорта подходят для посадки с октября по середину марта – они менее чувствительны к холоду, который в противном случае привел бы к образованию цветов. Осенняя посадка не подходит для тяжелых почв, склонных к переувлажнению, так как в этом случае лук будет подвержен болезням.
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Лук имеет ограниченную корневую систему, поэтому почва должна быть богата органическими веществами. Для удобрения участка будет достаточно ведра садового компоста. Это поможет улучшить структуру почвы и удержать влагу в почве. Также лучше избегать использования свежего навоза.
Сажают луковицы на глубину 2 см в углубления, чтобы кончик был виден только на поверхности. Расположить их стоит на расстоянии 5-10 см друг от друга, рядами на расстоянии 25-30 см. Рекомендуется накрыть растения флисом до тех пор, пока они не укоренятся.

Как правильно ухаживать за луком

Лук можно вообще не поливать – и так он даст достойный урожай. Это то растение, которое не принимает много воды. Но если все же садовод добавляет воду, на следующий день (даже если просто прошел дождь) почву следует разрыхлить. Примерно в середине мая у однолетнего лука начинает появляться перо. А через две недели, в начале лета, его можно будет почистить - освободить от сухих листьев.
© Pixabay / valenciamarkyv69Лук
Лук - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© Pixabay / valenciamarkyv69
Лук

Сбор и хранение урожая

В зависимости от ряда факторов период уборки начинается с конца июля и длится до начала сентября. На это влияют: погодные условия в течение лета; особенности сорта и вида лука; время посадки. Например, лук-порей собирают позже других из-за длительного вегетационного периода. Он набирает массу только к концу сентября.
Существует ряд правил, которые следует соблюдать при сборе урожая:
  • вытаскивать лук нужно руками, по одной головке за раз. Удерживая несколько штук одновременно, можно сломать стебель или повредить луковицы;
  • если земля слишком плотная, то следует выкопать каждую луковицу вилами или другим удобным инструментом;
  • очистка от земли осуществляется вручную, нельзя соскребать почву острым инструментом или бить луковицы друг о друга.
Лук сушат вместе с перьями, при температуре 23-30°C в течение 5–6 часов, зеленый лук — 3–4 часа. Под навесом или в закрытых, проветриваемых помещениях. Луковицы укладывают в один слой на картон или мешковину.
Вовремя собранный лук хранится длительное время. При правильном хранении луковицы сохраняют вкус, остроту и полезные вещества.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСбор урожая репчатого лука на дачном участке
Сбор урожая репчатого лука на дачном участке - РИА Новости, 1920, 18.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сбор урожая репчатого лука на дачном участке

Борьба с болезнями и вредителями

Лук восприимчив ко многим бактериальным и вирусным заболеваниям. Чтобы они не уничтожили урожай, необходимо изучить болезни лука и их лечение, фотографии и описание признаков заражения, помогут быстро определить тип инфекции. Существуют различные химические препараты, но народные рецепты не менее эффективны.
Опасным вредителем является луковая муха. Насекомые откладывают яйца на нижнюю часть луковицы или под комками земли рядом с растениями. Через 10 дней вылупившиеся личинки (белые черви) проникают в луковицы через дно или у основания листьев, при этом они начинают желтеть и засыхать. Через три недели личинки уходят в почву и там окукливаются, а в конце июля мухи снова вылетают и откладывают яйца.
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Меры по борьбе с этим вредителем заключаются в перекапывании почвы весной на глубину 22 см, раннем сроке посадки, опылении рассады табачной пылью, золой. Посевы также обрабатывают раствором поваренной соли (три столовые ложки соли растворяют в 10 литрах воды) или настоем одуванчика (к 10 литрам воды добавляют 200-250 г пропущенных через мясорубку листьев и корней одуванчика), раствор обязательно процеживают и поливают из расчета 3-4 литра на квадратный метр.
Гниль шейки лука - это грибковое заболевание, которое проявляется через месяц после сбора урожая. Пораженная часть луковицы в области шейки как бы вдавливается, темнеет и размягчается, при сильном поражении сочные чешуйки покрываются серым налетом с мелкими черными точками, заболевание усиливается при повышенных температурах при хранении. Чтобы предотвратить это, нельзя опаздывать с уборкой лука, а перед самой закладкой на хранение его нужно прогревать при температуре 35-40°C в течение 12-24 часов.
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Черная плесень - тоже грибковое заболевание. Лук и чеснок поражаются ею в условиях повышенной температуры воздуха при хранении. Плесень проявляется в виде закопченного налета на головках. При сильном развитии гриба растения высыхают полностью. Меры борьбы заключаются в прогреве и сушке луковиц.
Стеблевая нематода тоже наносит большой вред растениям лука и чеснока. Это очень маленький червь, который откладывает огромное количество яиц в тканях луковиц. У поврежденных растений побег распадается на зубки, листья деформируются.
Для обеззараживания перед посадкой луковицы замачивают в соляном растворе на двое суток. 3 столовые ложки поваренной соли разводят в 10 литрах воды, температура раствора 20-22°C. Перед посадкой лук замачивают на 30 минут в чистой воде с температурой 45-50°C, затем охлаждают, сушат и высаживают.
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Ошибки в посадке

Ошибки в посадке лука совершают и опытные садоводы. Особенно, если начинают высаживать новые сорта. Но есть общие моменты, о которых нужно помнить при посадке любого вида этого растения. Из самых часто допускаемых ошибок:
  1. 1.
    Глубокая посадка. Садоводы, которые сажают лук слишком глубоко в землю, собирают скудный урожай. Дело в том, что овощу требуется больше времени и усилий, чтобы “добраться” до поверхности почвы. Поэтому не стоит закапывать семенной материал слишком глубоко.
  2. 2.
    Неправильная подкормка. Если садовод намерен подкормить почву навозом, то делать это следует в конце летнего сезона. При использовании удобрения в свежем виде с посаженным луком можно спровоцировать развитие различных заболеваний. Лучше использовать компост.
  3. 3.
    Не менять место посадки. Если огородник будет игнорировать принципы севооборота, то однажды почва просто истощится и станет источником патогенной флоры. Поэтому нельзя забывать менять место посадки лука каждые несколько лет.
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Советы опытных огородников

“Обратите внимание на качество используемого посадочного материала, - комментирует опытный садовод Тамара Лукашенок, - Лук должен быть здоровым без малейших признаков наличия различных инфекций, так как зараженный посадочный материал не только плохо влияет на развитие и рост растений и, в конечном итоге, на урожайность, приводит к занесению в почву болезнетворных бактерий и микроорганизмов”.
 
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