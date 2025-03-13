https://ria.ru/20250313/lichnosti-2004663848.html
Установлены личности троих погибших при пожаре в хостеле в Благовещенске
Установлены личности троих погибших при пожаре в хостеле в Благовещенске - РИА Новости, 13.03.2025
Установлены личности троих погибших при пожаре в хостеле в Благовещенске
Личности троих из пяти погибших в пожаре в хостеле Благовещенска установлены, состояние одного из пострадавших тяжелое, сообщает прокуратура Амурской области. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T07:45:00+03:00
2025-03-13T07:45:00+03:00
2025-03-13T08:20:00+03:00
происшествия
благовещенск
россия
амурская область
дмитрий самарин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004665555_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5ada7ae4acd73d56656284497d7d1dda.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 мар – РИА Новости. Личности троих из пяти погибших в пожаре в хостеле Благовещенска установлены, состояние одного из пострадавших тяжелое, сообщает прокуратура Амурской области. Ранее МЧС России сообщало, что в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Чайковского, 209, литер 14. По прибытии к месту вызова пожарные обнаружили, что горит административное здание. В результате пожара погибли пять человек, еще трое пострадали. Позже в ведомстве добавили, что возгорание ликвидировано на 180 "квадратах". По факту пожара было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть пяти человек). "В результате пожара погибли 5 человек: две женщины и трое мужчин, личности троих из которых установлены. Еще трое человек госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении. Также прокуратура установила, что второй этаж производственного здания переоборудован под 11 жилых комнат, которые сдавались гражданам в аренду. Собственником помещений на втором этаже является уроженец Благовещенска, 1966 года рождения. Он арестован. "На месте происшествия координировал работу правоохранительных органов прокурор города Дмитрий Самарин. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности и по результатам приняты меры прокурорского реагирования", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250312/prokuratura-2004602677.html
https://ria.ru/20250313/blagoveschensk-2004655907.html
благовещенск
россия
амурская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004665555_315:0:1755:1080_1920x0_80_0_0_ae8fd06b4b0d580b8cc7dddb5329fdea.jpg
Пожар в хостеле Благовещенска
Хостел сгорел в Благовещенске, погибли пять человек, ещё трое пострадали. По данным МЧС, пожар потушили на 180 "квадратах". Мэр заявил, что собственник помещения переоборудовал его нелегально. Предварительная причина пожара - аварийная работа электрооборудования. Возбуждено уголовное дело, собственник арестован. Теперь в Благовещенске проверят все склады, торговые и оптовые базы, промзоны и стройплощадки, на которых могут незаконно проживать люди.
2025-03-13T07:45
true
PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, благовещенск, россия, амурская область, дмитрий самарин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Благовещенск, Россия, Амурская область, Дмитрий Самарин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Установлены личности троих погибших при пожаре в хостеле в Благовещенске
Прокуратура установила личности трех погибших при пожаре в хостеле Благовещенска