https://ria.ru/20250313/lichnosti-2004663848.html

Установлены личности троих погибших при пожаре в хостеле в Благовещенске

Установлены личности троих погибших при пожаре в хостеле в Благовещенске - РИА Новости, 13.03.2025

Установлены личности троих погибших при пожаре в хостеле в Благовещенске

Личности троих из пяти погибших в пожаре в хостеле Благовещенска установлены, состояние одного из пострадавших тяжелое, сообщает прокуратура Амурской области. РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T07:45:00+03:00

2025-03-13T07:45:00+03:00

2025-03-13T08:20:00+03:00

происшествия

благовещенск

россия

амурская область

дмитрий самарин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 мар – РИА Новости. Личности троих из пяти погибших в пожаре в хостеле Благовещенска установлены, состояние одного из пострадавших тяжелое, сообщает прокуратура Амурской области. Ранее МЧС России сообщало, что в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Чайковского, 209, литер 14. По прибытии к месту вызова пожарные обнаружили, что горит административное здание. В результате пожара погибли пять человек, еще трое пострадали. Позже в ведомстве добавили, что возгорание ликвидировано на 180 "квадратах". По факту пожара было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть пяти человек). "В результате пожара погибли 5 человек: две женщины и трое мужчин, личности троих из которых установлены. Еще трое человек госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении. Также прокуратура установила, что второй этаж производственного здания переоборудован под 11 жилых комнат, которые сдавались гражданам в аренду. Собственником помещений на втором этаже является уроженец Благовещенска, 1966 года рождения. Он арестован. "На месте происшествия координировал работу правоохранительных органов прокурор города Дмитрий Самарин. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности и по результатам приняты меры прокурорского реагирования", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250312/prokuratura-2004602677.html

https://ria.ru/20250313/blagoveschensk-2004655907.html

благовещенск

россия

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пожар в хостеле Благовещенска Хостел сгорел в Благовещенске, погибли пять человек, ещё трое пострадали. По данным МЧС, пожар потушили на 180 "квадратах". Мэр заявил, что собственник помещения переоборудовал его нелегально. Предварительная причина пожара - аварийная работа электрооборудования. Возбуждено уголовное дело, собственник арестован. Теперь в Благовещенске проверят все склады, торговые и оптовые базы, промзоны и стройплощадки, на которых могут незаконно проживать люди. 2025-03-13T07:45 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, благовещенск, россия, амурская область, дмитрий самарин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)