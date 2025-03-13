Рейтинг@Mail.ru
Установлены личности троих погибших при пожаре в хостеле в Благовещенске - РИА Новости, 13.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:45 13.03.2025 (обновлено: 08:20 13.03.2025)
https://ria.ru/20250313/lichnosti-2004663848.html
Установлены личности троих погибших при пожаре в хостеле в Благовещенске
Установлены личности троих погибших при пожаре в хостеле в Благовещенске - РИА Новости, 13.03.2025
Установлены личности троих погибших при пожаре в хостеле в Благовещенске
Личности троих из пяти погибших в пожаре в хостеле Благовещенска установлены, состояние одного из пострадавших тяжелое, сообщает прокуратура Амурской области. РИА Новости, 13.03.2025
2025-03-13T07:45:00+03:00
2025-03-13T08:20:00+03:00
происшествия
благовещенск
россия
амурская область
дмитрий самарин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004665555_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5ada7ae4acd73d56656284497d7d1dda.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 мар – РИА Новости. Личности троих из пяти погибших в пожаре в хостеле Благовещенска установлены, состояние одного из пострадавших тяжелое, сообщает прокуратура Амурской области. Ранее МЧС России сообщало, что в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Чайковского, 209, литер 14. По прибытии к месту вызова пожарные обнаружили, что горит административное здание. В результате пожара погибли пять человек, еще трое пострадали. Позже в ведомстве добавили, что возгорание ликвидировано на 180 "квадратах". По факту пожара было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть пяти человек). "В результате пожара погибли 5 человек: две женщины и трое мужчин, личности троих из которых установлены. Еще трое человек госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении. Также прокуратура установила, что второй этаж производственного здания переоборудован под 11 жилых комнат, которые сдавались гражданам в аренду. Собственником помещений на втором этаже является уроженец Благовещенска, 1966 года рождения. Он арестован. "На месте происшествия координировал работу правоохранительных органов прокурор города Дмитрий Самарин. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности и по результатам приняты меры прокурорского реагирования", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250312/prokuratura-2004602677.html
https://ria.ru/20250313/blagoveschensk-2004655907.html
благовещенск
россия
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Пожар в хостеле Благовещенска
Хостел сгорел в Благовещенске, погибли пять человек, ещё трое пострадали. По данным МЧС, пожар потушили на 180 "квадратах". Мэр заявил, что собственник помещения переоборудовал его нелегально. Предварительная причина пожара - аварийная работа электрооборудования. Возбуждено уголовное дело, собственник арестован. Теперь в Благовещенске проверят все склады, торговые и оптовые базы, промзоны и стройплощадки, на которых могут незаконно проживать люди.
2025-03-13T07:45
true
PT0M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004665555_315:0:1755:1080_1920x0_80_0_0_ae8fd06b4b0d580b8cc7dddb5329fdea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, благовещенск, россия, амурская область, дмитрий самарин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Благовещенск, Россия, Амурская область, Дмитрий Самарин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Установлены личности троих погибших при пожаре в хостеле в Благовещенске

Прокуратура установила личности трех погибших при пожаре в хостеле Благовещенска

Читать ria.ru в
Дзен
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 мар – РИА Новости. Личности троих из пяти погибших в пожаре в хостеле Благовещенска установлены, состояние одного из пострадавших тяжелое, сообщает прокуратура Амурской области.
Ранее МЧС России сообщало, что в экстренные службы поступило сообщение о пожаре на улице Чайковского, 209, литер 14. По прибытии к месту вызова пожарные обнаружили, что горит административное здание. В результате пожара погибли пять человек, еще трое пострадали. Позже в ведомстве добавили, что возгорание ликвидировано на 180 "квадратах". По факту пожара было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть пяти человек).
Самолет авиакомпании Utair - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Прокуратура начала проверку после задержки рейса "ЮТэйр" Москва — Ереван
Вчера, 19:01
"В результате пожара погибли 5 человек: две женщины и трое мужчин, личности троих из которых установлены. Еще трое человек госпитализированы, состояние одного из них оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении.
Также прокуратура установила, что второй этаж производственного здания переоборудован под 11 жилых комнат, которые сдавались гражданам в аренду. Собственником помещений на втором этаже является уроженец Благовещенска, 1966 года рождения. Он арестован.
"На месте происшествия координировал работу правоохранительных органов прокурор города Дмитрий Самарин. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности и по результатам приняты меры прокурорского реагирования", - добавили в ведомстве.
Последствия пожара в хостеле в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
В Благовещенске арестовали владельца хостела, где произошел пожар
05:38
 
ПроисшествияБлаговещенскРоссияАмурская областьДмитрий СамаринМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала